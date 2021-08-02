Uzaylılar size sesleniyorum. Siz de gelin tam olsun...#meteor #izmir pic.twitter.com/GrSiNUwxjc— Halil İbrahim Çakan (@h_ibrahimcakan) July 31, 2021
Гигантский метеор попал на камеру в Турции (видео)
Падая, он осветил небо зеленой вспышкой.
Падая, он осветил небо зеленой вспышкой.
Пользователь Twitter из турецкого города Измир опубликовал в соцсети уникальные кадры огромного падающего метеора.
Он практически долетел до Земли, и, прежде чем сгореть в атмосфере, вспыхнул ярким зеленым свечением.
Автор ролика сравнил увиденное со вторжением инопланетян, а пользователи соцсетей отметили большую удачу турка, успевшего снять такое редкое явление на камеру.
Напомним, что в августе жители Земли могут наблюдать самый яркий звездопад в году — метеорный поток Персеиды. Больше всего падающих звезд можно будет увидеть в ночь с 11 на 12 августа.
Екатерина Гура
Еще больше интересного о космосе