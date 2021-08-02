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14:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

Гигантский метеор попал на камеру в Турции (видео)

Падая, он осветил небо зеленой вспышкой.

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Пользователь Twitter из турецкого города Измир опубликовал в соцсети уникальные кадры огромного падающего метеора.

Он практически долетел до Земли, и, прежде чем сгореть в атмосфере, вспыхнул ярким зеленым свечением.

Автор ролика сравнил увиденное со вторжением инопланетян, а пользователи соцсетей отметили большую удачу турка, успевшего снять такое редкое явление на камеру.

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Напомним, что в августе жители Земли могут наблюдать самый яркий звездопад в году — метеорный поток Персеиды. Больше всего падающих звезд можно будет увидеть в ночь с 11 на 12 августа.

Екатерина Гура

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