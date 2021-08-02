В Якутии посреди дня пропало солнце
Днем там внезапно настала ночь
Днем там внезапно настала ночь
В соцсетях стали расходиться пугающие фото и видео, сделанные жителями Кобяйского улуса в Якутии днем 2 августа. На кадрах видно
Как пишут очевидцы, около часа дня небо стало краснеть и быстро темнеть. Уже к трем часам дня по местному времени на улице пропало солнце и наступила настоящая ночь. Эту жуткую картину дополняет летящий с неба пепел.
Заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства, главный лесничий Якутии Сергей Сивцев уже через пару часов после происшествия выступил с официальным комментарием. Он сообщил, что причина «пропажи» солнца — в лесных пожарах. Он уточнил, что на территории Кобяйского улуса сейчас действуют 9 лесных пожаров, дым с которых
Местные власти уверяют, что жителям Якутска ничего не угрожает, и советуют соблюдать стандартные меры безопасности в условиях загрязнения воздуха. Водителям следует воздержаться от поездок
Екатерина Гура