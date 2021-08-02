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16:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Якутии посреди дня пропало солнце

Днем там внезапно настала ночь

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В соцсетях стали расходиться пугающие фото и видео, сделанные жителями Кобяйского улуса в Якутии днем 2 августа. На кадрах видно темно-бордовое небо и ночной сумрак.

Как пишут очевидцы, около часа дня небо стало краснеть и быстро темнеть. Уже к трем часам дня по местному времени на улице пропало солнце и наступила настоящая ночь. Эту жуткую картину дополняет летящий с неба пепел.

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Заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства, главный лесничий Якутии Сергей Сивцев уже через пару часов после происшествия выступил с официальным комментарием. Он сообщил, что причина «пропажи» солнца — в лесных пожарах. Он уточнил, что на территории Кобяйского улуса сейчас действуют 9 лесных пожаров, дым с которых северо-восточным ветром и принесло в населенные пункты.

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Местные власти уверяют, что жителям Якутска ничего не угрожает, и советуют соблюдать стандартные меры безопасности в условиях загрязнения воздуха. Водителям следует воздержаться от поездок из-за плохой видимости на дорогах. Некоторые трассы закрыты из-за пожаров. По прогнозам синоптиков, задымленность в Якутске сохранится до конца недели.

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Екатерина Гура

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