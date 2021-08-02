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22:33 (мск), источник: Коммерсантъ

В Тверской области из-за урагана погибли три человека

Три человека стали жертвами урагана в Тверской области, пострадали из-за стихии восемь человек, сообщили в экстренных службах. Ранее сообщалось об одном погибшем. Непогода больше всего затронула город Андреаполь.

В региональном МЧС предупреждали, что в отдельных районах Тверской области ожидается гроза, ливневый дождь, усиление ветра отдельными порывами 15−20 м/с.

«Из-за падения деревьев и конструкций в результате урагана в Тверской области погибли двое взрослых и один ребенок. Еще восемь человек пострадали», — сказал собеседник ТАСС в экстренных службах. По его словам, ураган повалил по меньшей мере 90 деревьев.

«Количество пострадавших увеличилось до шести человек, в том числе один человек погиб… Но информация еще уточняется», — сообщили ранее «РИА Новости» в ГУ МЧС по области. Позже в ГУ МЧС сказали, что во всей области пострадали 11 человек, в том числе трое погибли. «Детей среди погибших нет», — сообщили в МЧС, уточнив, что погибшие жили в двух населенных пунктах.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя возглавил комиссию по ликвидации последствий стихии. Должностные лица выехали на место ЧП.

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