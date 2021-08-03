Леса горят, как спички. Аномальная жара на юге Европы создала идеальные условия для пожаров

Многие очевидцы называли пожары в Турции апокалиптическими. Людям удалось эвакуироваться, но животным пришлось гораздо хуже | Источник:Getty Images
В Турции наиболее опасная ситуация сложилась в курортных районах Анталия и Мармарис в провинции Мугла, где срочно пришлось эвакуировать туристов и жителей близлежащих районов, в которых некоторые деревни сгорели дотла.
В понедельник власти Турции сообщили, что пожарным удалось остановить распространение огня в 130 очагах возгорания, однако это не означает, что пожары прекратились.
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На сегодняшний день леса полностью сгорели на территории в 100 тыс. гектаров, и, скорее всего, эта площадь станет еще больше.
Международная помощь и критика властей
ЕС направил в Турцию пожарную авиацию. Ранее свои самолеты послали Россия, Иран, Азербайджан и Украина. В понедельник турецкие пожарные подразделения возобновили операции по тушению огня, однако он все еще продолжает распространяться.
Анталия. Борьба с огнем ведется и с воздуха, и на земле. Фото 2 августа | Источник:Getty Images
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в город Манавгат, пригороды которого пострадали от пожара, заявил, что его правительство сделает все возможное для того, чтобы облегчить жизнь тем, кто лишился домов и имущества, пообещав предоставить налоговые льготы и другую финансовую и материальную помощь.
Однако, далеко не все граждане Турции посчитали его действия, как и действия правительства страны в борьбе с этим бедствием, достаточными и адекватными.
Представители оппозиции, например, говорят, что пожары до сих пор не потушены потому, что на борьбу с ними не было направлено ни достаточного количества людей, ни требуемого числа техники, да и организация работ по сей день остается весьма далекой от совершенства.
Местные жители сами пытаются справиться с огнем. Очагов возгорания слишком много, и пожарные направлены на самые крупные | Источник:Getty Images
Почти все критики действий правительства задавали вопрос: почему власти не использовали для тушений пожаров специальные самолеты Турецкой ассоциации аэронавигации. В ответ Эрдоган заявил, что у Ассоциации таких самолетов просто нет, вернее «нет самолетов, которые можно было бы легко использовать в этом регионе».
Оппозиционная газета Cumhuriyet опровергла слова президента, сославшись на официальный сайт ассоциации, согласно которому в ее распоряжении имеются 20 самолетов и 11 вертолетов для тушения пожаров.
В понедельник на сайте газеты было также опубликовано сообщение о том, что пожары из района Манавгат переместились в соседний район Гюндогмуш. Жителям районного центра было приказано срочно эвакуироваться после того, как огонь стал подбираться к главной площади.
Война хэштегов
Пожары, охватившие Турцию, - говорится в этом сообщении, - продолжают губить природу и людей. К сожалению, правительство не может предпринять необходимые меры. Помогите нам, чтобы наши голоса были услышаны мировым сообществом | Источник:Twitter
Тем временем соцсети в Турции полны призывами к другим странам помочь Турции в тушении пожаров. Хэштег #HelpTurkey был использован в «Твиттере» более 2,4 млн раз.
112 пожаров вспыхнули в нашей прекрасной стране. Нам не хватает ресурсов, чтобы остановить пожары, они захватывают все большие территории прямо сейчас. Это - наша планета, это - наш дом. Нам нужна помощь | Источник:Twitter
«Нам не хватает пожарных самолетов, чтобы это остановить. Нам срочно нужны самолеты», — говорится в сообщении на английском языке, распространенном турецкими актерами, певцами и другими знаменитостями.
Республика Турция - государство сильное. Нам хватает оборудования и всего остального какими бы не были обстоятельства. 120 из 128 пожаров были потушены всего за пять дней. Я сильно соуждаю хэштег, которые пытается нас выставить слабаками | Источник:Twitter
В ответ пресс-секретарь президента Эрдогана Фахреддин Алтун заявил, что вся эта кампания в соцсетях есть ни что иное, как попытка выставить Турцию слабой.
«Предоставленная с добрыми намерениями помощь и поддержка необходимы для нашего национального единства, — написал он. — Однако эта так называемая кампания для получения помощи, организованная из-за границы, была запущена по идеологическим соображениям, с той целью, чтобы наше государство выглядело слабым, чтобы ослабить единство государства и нации».
Он использовал другой хэштег #StrongTurkiye, который, в свою очередь, переопубликовали сотни тысяч сторонников правительства.
В Италии в воскресенье отдыхающие в панике бежали с пляжа города Пескара после того, как над близлежащим национальным заповедником Пинета Даннунциана были замечены клубы дыма и языки пламени.
Более 800 жителей Пескары были эвакуированы, включая всех монахинь местного женского монастыря.
«Из-за дыма нам пришлось эвакуировать несколько домов и пляжей, — сказал мэр Пескары Карло Маччи, — самая большая проблема — это горячий ветер. Мы делаем все возможное, чтобы хоть как-то минимизировать ущерб».
Все, что осталось от школы серфинга на Сицилии | Источник:Getty Images
Итальянские пожарные боролись с огнем все минувшие выходные. Пожары вспыхнули на острове Сицилия, а также в провинциях Апулия, Калабрия, Лацио и Кампанья.
Им все еще не удалось до конца потушить пожары в окрестностях сицилианских городов Катания, Палермо и Сиракузы.
Несмотря на то, что в тушении были задействованы все имеющиеся в Италии 15 самолетов пожарной службы, остановить огонь очень сложно, главным образом из-за очень жаркой погоды. Температура на Сицилии, например, превысила 45 градусов Цельсия.
Аэропорт в Катании пришлось на некоторое время закрыть, чтобы принять пожарные вертолеты и самолеты.
Греция: тоже пожары и нехватка электроэнергии
Тушение пожара с вертолета на острове Родос | Источник:Getty Images
Похожая ситуация сложилась и в Греции, где температуры достигли 42 и 44 градусов. Почти 300 пожарных все ночь на 1 августа боролись с огнем, охватившим сосновые леса и оливковые рощи к востоку от города Патры на северо-западной оконечности полуострова Пелопоннес.
Лесные пожары случаются в Греции почти каждое лето, но в этом году из-за жары они оказались гораздо более сильными и распространились на большей площади.
Жители Патроса и туристы наблюдают за вертолетами, забирающими воду для тушения пожаров. Тут жизнь пока что продолжается почти как всегда | Источник:Getty Images
Кроме того, жара в Греции привела к тому, что энергетическая система страны работает на пределе возможностей. Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис призвал граждан экономить электричество, поскольку система перегружена дополнительно еще и тремя миллионами туристов.
«Нам приходится справляться с самой страшной жарой с 1987 года, — сказал он. — Необходимо сделать все, что в человеческих силах, чтобы наша энергосистема не рухнула. Мы призываем граждан нам в этом помочь».
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