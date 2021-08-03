В каких регионах России может возникнуть торнадо?
Синоптики предупредили жителей некоторых регионов о надвигающемся торнадо.
Синоптики предупредили жителей некоторых регионов о надвигающемся торнадо.
В некоторых регионах Среднего Поволжья может произойти торнадо. Об этом ТАСС сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в Центральной России сейчас проходит холодный атмосферный фронт. Его вторжение вызвало взрывной рост гибридных и кучевых дождевых облаков высотой до 12 тысяч метров.
Это невероятная мощь. Он может поднимать многотонные самосвалы, грузовики, швырять 10-тонные самолеты, может высасывать целое озеро и переносить его дальше на многие и многие километры вместе со всей живностью.
По словам Тишковеца, днем 3 августа торнадо может произойти в Саранске, Пензе, Самаре и Саратове. Накануне в Тверской области прошли сильная гроза и ветер, а в Андреапольском районе образовался торнадо. В результате урагана погибли три человека, в том числе ребенок. В городе ураган повредил линии электропередачи.
В Москве с прохождением холодного фронта показания термометров понизятся до нормы. В середине недели с ростом атмосферного давления и распространением антициклона с запада, установится погода преимущественно без осадков. По данным Гидрометцентра, во вторник, 3 августа, днем местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха — 22…24°, по области 20…25°. Ветер западный 6−11 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Торнадо — это сильный вихрь, который образуется в жаркую погоду под хорошо развитым
Как правило, торнадо сопровождается ливневым дождем и грозой, иногда градом. Основные признаки его приближения: усиление скорости ветра и резкое падение атмосферного давления, ливневые дожди и штормовой нагон воды.
Причины образования торнадо до сих пор окончательно не выяснены. По словам метеорологов, смерчи образуются под мощными
В центре торнадо очень низкое давление, вследствие чего вихрь засасывает в себя все, что встречается на пути. Он может поднять воду, почву, отдельные предметы, постройки, перенося их иногда на значительные расстояния.
Если торнадо застал вас на улице, необходимо укрыться в прочном ближайшем здании. Во время смерча не рекомендуется приближаться к мостам, эстакадам, деревьям, столбам, машинам, вывескам и рекламным щитам. Также следует обходить оборванные провода линий электропередач, так как они могут быть под напряжением.
Если ураган настиг вас в машине, разумнее всего будет оставить автомобиль возле стены по ходу ветра (чтобы предотвратить переворачивание машины) и спрятаться в кювет дороги или в укрепленное здание.
Если смерч застал вас в здании, необходимо плотно закрыть двери, окна, балконную дверь, форточку и вентиляционные отверстия и отключить электробытовые приборы, газ.