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12:04 (мск), источник: Аргументы и факты

В каких регионах России может возникнуть торнадо?

Синоптики предупредили жителей некоторых регионов о надвигающемся торнадо.

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Источник: Nikolas Noonan/CC0

​В некоторых регионах Среднего Поволжья может произойти торнадо. Об этом ТАСС сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в Центральной России сейчас проходит холодный атмосферный фронт. Его вторжение вызвало взрывной рост гибридных и кучевых дождевых облаков высотой до 12 тысяч метров.

Это невероятная мощь. Он может поднимать многотонные самосвалы, грузовики, швырять 10-тонные самолеты, может высасывать целое озеро и переносить его дальше на многие и многие километры вместе со всей живностью.
Евгений Тишковец
Ведущий специалист Центра погоды «Фобос»
Дома, поврежденные в результате урагана, в Тверской области | Источник: РИА "Новости"

В каких регионах 3 августа может произойти торнадо?

По словам Тишковеца, днем 3 августа торнадо может произойти в Саранске, Пензе, Самаре и Саратове. Накануне в Тверской области прошли сильная гроза и ветер, а в Андреапольском районе образовался торнадо. В результате урагана погибли три человека, в том числе ребенок. В городе ураган повредил линии электропередачи.

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В Москве с прохождением холодного фронта показания термометров понизятся до нормы. В середине недели с ростом атмосферного давления и распространением антициклона с запада, установится погода преимущественно без осадков. По данным Гидрометцентра, во вторник, 3 августа, днем местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха — 22…24°, по области 20…25°. Ветер западный 6−11 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Что такое торнадо?

Торнадо — это сильный вихрь, который образуется в жаркую погоду под хорошо развитым кучево-дождевым облаком и распространяющийся к поверхности земли или водоема в виде гигантского темного вращающегося столба или воронки.

Высота вихря может составлять сотни метров (в ряде случаев 1−2 км), диаметр 10−30 м, время существования — от нескольких минут до часа и более. Внутри смерча скорость ветра достигает 20−30 м/с и более.

Как правило, торнадо сопровождается ливневым дождем и грозой, иногда градом. Основные признаки его приближения: усиление скорости ветра и резкое падение атмосферного давления, ливневые дожди и штормовой нагон воды.

Из-за чего он возникает?

Причины образования торнадо до сих пор окончательно не выяснены. По словам метеорологов, смерчи образуются под мощными кучево-дождевыми облаками в результате взаимодействия очень сильных восходящих и нисходящих потоков, связанных с движениями в облаке.

Источник: Raychel Sanner/CC0

Чем опасен торнадо?

В центре торнадо очень низкое давление, вследствие чего вихрь засасывает в себя все, что встречается на пути. Он может поднять воду, почву, отдельные предметы, постройки, перенося их иногда на значительные расстояния.

Что делать, если торнадо застал вас дома или на улице?

Если торнадо застал вас на улице, необходимо укрыться в прочном ближайшем здании. Во время смерча не рекомендуется приближаться к мостам, эстакадам, деревьям, столбам, машинам, вывескам и рекламным щитам. Также следует обходить оборванные провода линий электропередач, так как они могут быть под напряжением.

Во время смерча нельзя находиться на возвышенности, рядом со станциями электропередач, заправками и другими легковоспламеняющимися объектами.

Если ураган настиг вас в машине, разумнее всего будет оставить автомобиль возле стены по ходу ветра (чтобы предотвратить переворачивание машины) и спрятаться в кювет дороги или в укрепленное здание.

Если смерч застал вас в здании, необходимо плотно закрыть двери, окна, балконную дверь, форточку и вентиляционные отверстия и отключить электробытовые приборы, газ.

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