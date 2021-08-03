Мощная буря в Белоруссии попала на видео
Устрашающие кадры из Полоцкого района.
Устрашающие кадры из Полоцкого района.
В Витебской области Беларуси прошла мощная буря. Стихия срывала кровли зданий и валила деревья, сообщают в белорусском МЧС.
Пользователи соцсетей делятся кадрами, на которых ветер валит сосны в лесу вдоль автодороги в Полоцком районе. Деревья задевают проезжающий мимо автомобиль.
По данным областного управления МЧС, в Витебской области без крыш остались 23 многоквартирных и десятки частных домов, повреждены вышки сотовой связи, в некоторых населенных пунктах нет электричества, повреждены не менее 60 автомобилей. Один человек госпитализирован — в городском поселке Россоны на женщину упало дерево.
Анна Лысенко
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