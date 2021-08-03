Дым от пожаров в Турции затянул небо над Средиземным морем
Получены спутниковые снимки.
Получены спутниковые снимки.
Спутник миссии Copernicus Sentinel-3 показал небо над Средиземным морем, затянутое дымом от турецких лесных пожаров.
Турция борется с лесными пожарами с прошлой недели. По данным на 2 августа, в стране сгорели леса на территории в 100 тыс. гектаров, погибли 8 человек, еще сотни пострадали. Огонь вплотную подступил к курортным городам Анталья, Мармарис и Бодрум.
Причиной пожаров стали аномально высокие температуры. Лесные пожары охватили также отдельные районы в Греции и Италии. Ситуация может ухудшиться в ближайшие дни, так как в Греции ожидается температура до 47 градусов Цельсия. По данным метеорологов, это самая сильная волна тепла в регионе с 1980-х годов.
Анна Лысенко