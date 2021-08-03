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15:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Якутии показали «типичную» атаку комаров (видео)

Сезон гнуса в разгаре.

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Жительница Верхоянска Ева Кузьменко показала, как непросто бывает гулять по лесу в Якутии в сезон гнуса. В ролике девушку атакует целый комариный рой. Насекомые окружают голову Евы и не реагируют на ее попытки их смахнуть.

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«На первом видео еще не так сильно видно этих упырей. На деле было их гораздо больше», — написала блогер под своим видеороликом в соцсетях.

В поселке Усть-Камчатск на восточном побережье Камчатского полуострова заметили «смерч» из комаров.

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