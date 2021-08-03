В Якутии показали «типичную» атаку комаров (видео)
Сезон гнуса в разгаре.
Сезон гнуса в разгаре.
Жительница Верхоянска Ева Кузьменко показала, как непросто бывает гулять по лесу в Якутии в сезон гнуса. В ролике девушку атакует целый комариный рой. Насекомые окружают голову Евы и не реагируют на ее попытки их смахнуть.
«На первом видео еще не так сильно видно этих упырей. На деле было их гораздо больше», — написала блогер под своим видеороликом в соцсетях.
В поселке
Анна Лысенко
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