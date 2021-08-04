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10:55 (мск), источник: Газета.Ру

Гидрометцентр предупредил россиян о наступлении 43-градусной жары

Аномальная жара на юге европейской части России продлится до конца текущей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА «Новости».

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«На юге очень жаркая погода, что даже сглаживающее влияние моря не опускает температуру воздуха в прибрежных городах ниже +30°C До конца рабочей недели будет жаркая погода, и это опасное явление», — сказал специалист.

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По его словам, на побережье Черного моря, в районе Сочи, ожидается до +35°C, в Симферополе — +30−37°C, в Севастополе — +30−35°C.

При этом в континентальных регионах юга страны будут еще более высокие температуры. Так, синоптики прогнозируют до +43°C в Волгоградской области, в Ростовской области, а также на юге Ставрополья.

Вильфанд добавил, что в центре Европейской России к концу недели (до 8 августа) температура повысится до +30°C, но будет дождливо.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что осенняя погода в центральной части России начнет устанавливаться в середине августа. Он отметил, что не видит в дальнейшем развития погоды по жаркому сценарию.

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