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15:20 (мск), источник: Погода Mail.ru

В соцсетях массово поделились снимками огромного Сатурна (фото)

Газовый гигант оказался на наименьшем расстоянии от Земли.

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Любители астрофотографии массово делятся результатами фотоохоты за Сатурном.

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Ночью 2 августа жители Земли могли наблюдать противостояние этой планеты — Солнце, Земля и Сатурн выстроились в одну линию. Газовый гигант оказался на наименьшем расстоянии от нашей планеты и был максимально освещен солнечными лучами.

Планету было отлично видно всю ночь невооруженным глазом, а обладатели телескопов могли рассмотреть и самый большой спутник Сатурна — Титан.

Ранее в «Роскосмосе» напомнили, что в этом месяце можно будет наблюдать еще и противостояние Юпитера. Лучше всего планета будет видна в ночь с 19 на 20 августа.

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Юпитер и Сатурн
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