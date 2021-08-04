В соцсетях массово поделились снимками огромного Сатурна (фото)
Газовый гигант оказался на наименьшем расстоянии от Земли.
Газовый гигант оказался на наименьшем расстоянии от Земли.
Любители астрофотографии массово делятся результатами фотоохоты за Сатурном.
Ночью 2 августа жители Земли могли наблюдать противостояние этой планеты — Солнце, Земля и Сатурн выстроились в одну линию. Газовый гигант оказался на наименьшем расстоянии от нашей планеты и был максимально освещен солнечными лучами.
Планету было отлично видно всю ночь невооруженным глазом, а обладатели телескопов могли рассмотреть и самый большой спутник Сатурна — Титан.
Ранее в «Роскосмосе» напомнили, что в этом месяце можно будет наблюдать еще и противостояние Юпитера. Лучше всего планета будет видна в ночь с 19 на 20 августа.
Анна Лысенко
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