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22:37 (мск), источник: ТАСС

Синоптик предупредил об опасном ливне и штормовом ветре в регионах России

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Ливни, грозы и ветер до 20 м/с прогнозируются в Архангельской, Мурманской, Брянской, Кемеровской, Иркутской, Амурской областях, Коми, Хакасии, Туве, Алтайском, Красноярском, Хабаровском краях и во всех регионах Поволжья 5 и 6 августа. Юг России в этот период ожидает повышение температуры воздуха до 38−40 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в среду.

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Источник: РИА "Новости"

«В ряде регионов России прогнозируются опасные явления. 5 и 6 августа в Коми, Архангельской, Мурманской областях ожидается ливневый дождь, гроза, ветер 15−20 м/с. В Центральном федеральном округе прогнозируется ливень, град, гроза и ветер до 20 м/с в Брянской области», — рассказал он.

По словам Вильфанда, опасная непогода с сильными дождями, градом и ветром на ближайшие два дня захватит юг Сибири.

«На юге Сибирского федерального округа, в Кемеровской, Иркутской областях, в Алтайском крае, в центральных и южных районах Красноярского края, Хакасии, Туве 5—6 августа [ожидаются] сильные дожди, грозы, град, ветер до 20 м/с. Очень интенсивные дожди будут», — сообщил он.

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Погода в регионах Дальнего Востока окажется под влиянием «монгольских циклонов» в ближайшие дни. В связи с этим там также прогнозируются сильные дожди.

«Сильный дождь и грозы ожидаются в центральных и северных районах Сахалина, на юге Амурской области, Хабаровского края, в Приморском крае, Забайкалье, Бурятии. Это связано с выходом “монгольских циклонов”. Они выходят уже второй-третий раз, обычно это бывает не часто», — отметил Вильфанд.

Ситуация в Поволжье

Вильфанд сообщил, что все регионы Приволжского федерального округа окажутся во власти непогоды 5 августа. Там прогнозируются ливни, град, ветер до 20 м/с, однако жара в этот период не спадет. «В Приволжском федеральном округе будет очень непростая ситуация. Практически во всех регионах 5 августа будут ливневые дожди, гроза, град, ветер до 20 м/с. Одновременно опять же практически во всех этих регионах жара прогнозируется до 33−37 градусов. В Саратовской области температура будет достигать 40 градусов», — рассказал он.

По словам метеоролога, жара в регионах Поволжья установилась крайне редкая. Об этом свидетельствуют температурные рекорды.

«В Уфе 2 августа был перекрыт абсолютный максимум. Температура поднялась до 40,8 градусов. До этого в Уфе рекордное значение было уставлено в 1940 году. Тут вполне уместна фраза, что даже старики не помнят такой высокой температуры. Ведь это было 81 год назад. Это характеристика того, насколько жарко в Поволжье. В Оренбурге вчера также был побит рекорд», — отметил Вильфанд.

Сильная жара на юге

Юг России ожидает очень жаркая погода в ближайшие дни. Особенно жарко будет в республиках Северного Кавказа, рассказал метеоролог.

«Очень жарко в Ростовской области. Температура достигает 38 градусов, но в то же время будут сильные дожди, грозы, шквалистые усиления ветра в ночь на 5 августа. В Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставрополье, Чеченской Республике жара до 38−40 градусов», — сказал Вильфанд.

На побережье Черного моря также прогнозируется жаркая погода. В Крыму, Ялте, Феодосии, Севастополе ожидается 30−35 градусов тепла. По словам Вильфанда, местным жителям и отдыхающим не удастся отдохнуть от жары даже ночью, когда температура будет достигать 25 градусов тепла.

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