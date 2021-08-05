Российским курортам предрекли короткий и ранний бархатный сезон
В прошлом году насладиться тёплой погодой и температурой воды можно было практически до конца октября. Но теперь ситуация другая.
В прошлом году насладиться тёплой погодой и температурой воды можно было практически до конца октября. Но теперь ситуация другая.
Бархатный сезон на российских курортах в этом году будет короче, чем в прошлом. Об этом сообщил в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, завершающая отпускная пора начнётся в первой декаде сентября и продлится до первой декады октября.
«Бархатный сезон начинается в первой декаде сентября, когда температуры воды и воздуха становятся близки между собой. Температура воды к этому периоду понижается до 23−25 градусов», — приводит прогноз эксперта ТАСС.
Непродолжительность грядущего бархатного сезона объясняется тем, что в первой половине лета циклоническая деятельность не позволила поверхности воды достаточно прогреться
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