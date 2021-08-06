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15:00 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ураган в Башкирии разрушил десятки домов

В регионе также напряженная ситуация с лесными пожарами.

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По четырем районам Башкирии пронесся мощный ураган. Больше всего досталось Чекмагушевскому и Уфимскому районам, где сильный ветер снес крыши с многоквартирных домов, школ и торговых центров, разрушил несколько строений, оборвал линии электропередачи и повалил деревья и билборды.

В соцсетях появились впечатляющие кадры, на которых можно увидеть, как ураган срывает крыши с домов и бросает их на припаркованные на улице авто. Сообщается, что, несмотря на все разрушения, никто из людей в результате стихии не пострадал.

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А тем временем в Хайбуллинском районе продолжает бушевать лесной пожар. Ранее сообщалось, что возгорание произошло из-за удара молнии в сухостой. По данным МЧС, огонь уничтожил ветхие здания в одной заброшенной деревне и сейчас приближается к населенным пунктам. В соцсетях идет набор добровольцев на борьбу с пожаром, так как профессиональных спасателей и техники недостаточно.

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Также появилась информация, что если огонь продолжит распространяться, то жители близлежащей деревни Акташево будут эвакуированы.

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