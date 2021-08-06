Ураган в Башкирии разрушил десятки домов
В регионе также напряженная ситуация с лесными пожарами.
В регионе также напряженная ситуация с лесными пожарами.
По четырем районам Башкирии пронесся мощный ураган. Больше всего досталось Чекмагушевскому и Уфимскому районам, где сильный ветер снес крыши с многоквартирных домов, школ и торговых центров, разрушил несколько строений, оборвал линии электропередачи и повалил деревья и билборды.
В соцсетях появились впечатляющие кадры, на которых можно увидеть, как ураган срывает крыши с домов и бросает их на припаркованные на улице авто. Сообщается, что, несмотря на все разрушения, никто из людей в результате стихии не пострадал.
А тем временем в Хайбуллинском районе продолжает бушевать лесной пожар. Ранее сообщалось, что возгорание произошло
Также появилась информация, что если огонь продолжит распространяться, то жители близлежащей деревни Акташево будут эвакуированы.
Екатерина Гура