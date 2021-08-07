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14:20 (мск), источник: Погода Mail.ru

Огонь в Якутии подобрался к поселкам (видео)

В защите населенных пунктов задействованы специалисты МЧС России.

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Лесные пожары в Якутии подступили к населенным пунктам Бясь-Кюель, Кырыкый, Кылайы, Ытык-Кюель, Ударник и Сюльдюкар.

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Село Бясь-Кюель
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Поселок Сангар
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Кырыкый

«Проводится работа по расширению минерализованных полос и тушение отдельных очагов. В Кобяйском и Томпонском районах была задействована авиация ведомства, выполнено 13 вылетов и переброшено 10 человек, у н.п. Ситте произведено 40 сливов и слито 120 тонн воды», — отчиталось ГУ МЧС по Республике Саха.

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По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Республики Саха действуют 159 природных пожаров, за сутки ликвидировано 14.

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