Огонь в Якутии подобрался к поселкам (видео)
В защите населенных пунктов задействованы специалисты МЧС России.
В защите населенных пунктов задействованы специалисты МЧС России.
Лесные пожары в Якутии подступили к населенным пунктам
«Проводится работа по расширению минерализованных полос и тушение отдельных очагов. В Кобяйском и Томпонском районах была задействована авиация ведомства, выполнено 13 вылетов и переброшено 10 человек, у н.п. Ситте произведено 40 сливов и слито 120 тонн воды», — отчиталось ГУ МЧС по Республике Саха.
По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Республики Саха действуют 159 природных пожаров, за сутки ликвидировано 14.
Анна Лысенко
Еще больше о стихии