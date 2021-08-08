Вулкан Мерапи выбросил поток лавы (фото, видео)
Грохот пирокластического потока был слышен за несколько километров.
Грохот пирокластического потока был слышен за несколько километров.
На острове Ява извергается самый активный в Индонезии действующий вулкан Мерапи.
В воскресенье, 8 августа, гора выбрасывала облака горячего пепла и пирокластические потоки не менее семи раз, сообщает AP. Грохот был слышен за несколько километров. Пепел от извержения покрыл несколько деревень и близлежащих городов. Информации о пострадавших нет.
Мерапи — один из более чем 120 действующих вулканов в Индонезии. В последнее время он неоднократно извергался лавой и облаками газа.
Анна Лысенко
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