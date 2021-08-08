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15:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

Вулкан Мерапи выбросил поток лавы (фото, видео)

Грохот пирокластического потока был слышен за несколько километров.

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На острове Ява извергается самый активный в Индонезии действующий вулкан Мерапи.

В воскресенье, 8 августа, гора выбрасывала облака горячего пепла и пирокластические потоки не менее семи раз, сообщает AP. Грохот был слышен за несколько километров. Пепел от извержения покрыл несколько деревень и близлежащих городов. Информации о пострадавших нет.

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Вулканический пепел на крышах деревни Тлоголеле

Мерапи — один из более чем 120 действующих вулканов в Индонезии. В последнее время он неоднократно извергался лавой и облаками газа.

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