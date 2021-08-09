Лесные пожары: в Греции эвакуировали тысячи человек
Более 2000 человек эвакуированы с греческого острова Эвбея — популярного курорта и второго по величине острова после Крита — где пожарные несколько дней пытались справиться с разрушительным огнем. В Греции продолжают бушевать лесные пожары, волна которых этим летом охватила юг Европы и достигла огромных масштабов в Якутии на востоке России.
Туристов и жителей острова Эвбея, расположенного к северо-востоку от столицы Афины, в выходные вывозили на материк на паромах на фоне охваченного огнем побережья. На острове сгорели дома и пострадали линии электропередач.
По всей Греции сейчас полыхает несколько десятков лесных пожаров, но наиболее мощные из них пришлись на Эвбею.
В операции по их тушению в выходные принимали участие сотни пожарных, военные, а также 17 самолетов и вертолетов.
В воскресенье самолеты скидывали воду на горящий лес | Источник:Reuters
«У нас сейчас два фронта пожара, один на севере, один на юге [страны], — сказал замминистра по защите гражданского населения Греции Никос Хардалиос. — Впереди еще один трудный вечер и еще одна трудная ночь».
Он добавил, что в Афинах, где на днях также в опасности были жизни людей, ситуация улучшилась, однако есть опасения, что огонь возобновится из-за набирающих силу сухих ветров.
Ранее на этой неделе огонь вплотную подошел к Афинам: пелена едкого дыма накрыла улицы, сгорело несколько десятков домов, а очевидцы сравнивали происходящее с апокалипсисом. В ночь на пятницу власти провели массовую эвакуацию жителей северных пригородов столицы.
Больше недели 40-градусной жары
Нынешнее природное бедствие в Греции стало следствием жары выше 40 градусов, продолжавшейся больше недели. В некоторых точках страны температура достигала 47 градусов. Сейчас столбик термометра уже упал ниже 40, но настолько аномального периода высоких температур в стране не наблюдалось порядка 30 лет.