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10:01 (мск), источник: BBC News Русская служба

Лесные пожары: в Греции эвакуировали тысячи человек

Более 2000 человек эвакуированы с греческого острова Эвбея — популярного курорта и второго по величине острова после Крита — где пожарные несколько дней пытались справиться с разрушительным огнем. В Греции продолжают бушевать лесные пожары, волна которых этим летом охватила юг Европы и достигла огромных масштабов в Якутии на востоке России.

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Источник: Reuters

Туристов и жителей острова Эвбея, расположенного к северо-востоку от столицы Афины, в выходные вывозили на материк на паромах на фоне охваченного огнем побережья. На острове сгорели дома и пострадали линии электропередач.

По всей Греции сейчас полыхает несколько десятков лесных пожаров, но наиболее мощные из них пришлись на Эвбею.

В операции по их тушению в выходные принимали участие сотни пожарных, военные, а также 17 самолетов и вертолетов.

В воскресенье самолеты скидывали воду на горящий лес | Источник: Reuters

«У нас сейчас два фронта пожара, один на севере, один на юге [страны], — сказал замминистра по защите гражданского населения Греции Никос Хардалиос. — Впереди еще один трудный вечер и еще одна трудная ночь».

Он добавил, что в Афинах, где на днях также в опасности были жизни людей, ситуация улучшилась, однако есть опасения, что огонь возобновится из-за набирающих силу сухих ветров.

Ранее на этой неделе огонь вплотную подошел к Афинам: пелена едкого дыма накрыла улицы, сгорело несколько десятков домов, а очевидцы сравнивали происходящее с апокалипсисом. В ночь на пятницу власти провели массовую эвакуацию жителей северных пригородов столицы.

Больше недели 40-градусной жары

Нынешнее природное бедствие в Греции стало следствием жары выше 40 градусов, продолжавшейся больше недели. В некоторых точках страны температура достигала 47 градусов. Сейчас столбик термометра уже упал ниже 40, но настолько аномального периода высоких температур в стране не наблюдалось порядка 30 лет.

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За эти дни в Греции пожары охватили территорию в 56 тысяч гектаров, сообщает Европейская система информации о лесных пожарах.

Подобные природные катаклизмы становятся все более вероятными и все более разрушительными из-за глобальных изменений климата, связанных с деятельностью человека.

Этим летом лесные пожары бушуют и в соседних с Грецией Албании, Болгарии, Северной Македонии и Турции, а также в американском штате Калифорния.

Пожары в Якутии

В республике Якутия на востоке России площадь, пройденная лесными пожарами, по официальным данным, уже превысила 6 млн га — это в два раза больше территории Бельгии.

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В настоящий момент там бушует более 150 природных пожаров, тушением которых занимаются тысячи человек c применением сотен единиц техники.

В субботу более 30 домов сгорели в селе Бяс-Кюель в центральной части Якутии, а его жители были эвакуированы. В воскресенье власти эвакуировали жителей сел Кальвицы и Харыялах.

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