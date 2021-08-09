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14:57 (мск), источник: Погода Mail.ru

Водяной смерч вышел на берег под Новороссийском (видео)

Он разрушил пляжные конструкции, но никто из отдыхающих не пострадал

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В море возле пляжа в селе Широкая Балка под Новороссийском образовались сразу три водяных смерча. Отдыхающие на пляже могли наблюдать их одновременно в течение десяти минут.

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Один из смерчей начал активно двигаться в сторону берега и вышел на пляж, где повалил несколько конструкций, поломал деревья и сорвал крыши с пляжных кафе.

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В соцсетях появились видео с места происшествия. Сообщается, что в результате стихии никто не пострадал.

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Синоптики предупреждают, что на побережье Черного моря сохраняется опасность формирования смерчей. Также в ближайшие трое суток в Краснодарском крае ожидаются грозы с ливнем, градом и штормовым ветром.

Екатерина Гура

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