Водяной смерч вышел на берег под Новороссийском (видео)
Он разрушил пляжные конструкции, но никто из отдыхающих не пострадал
Он разрушил пляжные конструкции, но никто из отдыхающих не пострадал
В море возле пляжа в селе Широкая Балка под Новороссийском образовались сразу три водяных смерча. Отдыхающие на пляже могли наблюдать их одновременно в течение десяти минут.
Один из смерчей начал активно двигаться в сторону берега и вышел на пляж, где повалил несколько конструкций, поломал деревья и сорвал крыши с пляжных кафе.
В соцсетях появились видео с места происшествия. Сообщается, что в результате стихии никто не пострадал.
Синоптики предупреждают, что на побережье Черного моря сохраняется опасность формирования смерчей. Также в ближайшие трое суток в Краснодарском крае ожидаются грозы с ливнем, градом и штормовым ветром.
Екатерина Гура