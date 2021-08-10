«Хаббл» сфотографировал космическую иллюзию
Многие объекты в космосе кажутся не тем, чем являются на самом деле.
Многие объекты в космосе кажутся не тем, чем являются на самом деле.
Космический телескоп «Хаббл» получил четкий снимок визуальной иллюзии в космосе. На фотографии видно яркое пятно с кольцом и шестью светящимися точками. Две из них находятся в центре образования, а четыре — на кольце.
Можно решить, что светящиеся точки — это звезды. Но на самом деле в объектив «Хаббла» попали галактики. Их не шесть, а всего две. Компанию галактикам составляет квазар 2M1310−1714 на заднем плане. Этот похожий на звезду радиоисточник и создает яркое пятно света в центре.
Иллюзия с шестью точками возникает
Анна Лысенко
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