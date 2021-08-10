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10:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Хаббл» сфотографировал космическую иллюзию

Многие объекты в космосе кажутся не тем, чем являются на самом деле.

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Источник: ESA/Hubble & NASA, T. Treu
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Космический телескоп «Хаббл» получил четкий снимок визуальной иллюзии в космосе. На фотографии видно яркое пятно с кольцом и шестью светящимися точками. Две из них находятся в центре образования, а четыре — на кольце.

Можно решить, что светящиеся точки — это звезды. Но на самом деле в объектив «Хаббла» попали галактики. Их не шесть, а всего две. Компанию галактикам составляет квазар 2M1310−1714 на заднем плане. Этот похожий на звезду радиоисточник и создает яркое пятно света в центре.

Иллюзия с шестью точками возникает из-за гравитационного линзирования. Пара галактик в центре заставляет ткань пространства деформироваться. Проходящий через него свет изгибается и увеличивается, создавая причудливое изображение.

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