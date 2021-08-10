Зарождающийся торнадо сняли на видео в США
Вихрь поднял в воздух предметы с земли, но серьезного ущерба не нанес
Вихрь поднял в воздух предметы с земли, но серьезного ущерба не нанес
Александр Холл из американского города Сикамор в штате Иллинойс снял на видео воронкообразное облако, которое за несколько секунд превратилось в небольшой торнадо.
Американец ехал на машине по своим делам, когда увидел неподалеку зарождающийся торнадо. Он остановился и снял на камеру происходящее.
На кадрах можно увидеть, как воронкообразное облако быстро достигает земли, превращаясь в торнадо. Вихрь поднял с земли ветки, мусор и стройматериалы, покрутил их в воздухе и исчез.
Национальная метеорологическая служба предупредила, что в
Екатерина Гура