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15:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

Зарождающийся торнадо сняли на видео в США

Вихрь поднял в воздух предметы с земли, но серьезного ущерба не нанес

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Александр Холл из американского города Сикамор в штате Иллинойс снял на видео воронкообразное облако, которое за несколько секунд превратилось в небольшой торнадо.

Американец ехал на машине по своим делам, когда увидел неподалеку зарождающийся торнадо. Он остановился и снял на камеру происходящее.

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На кадрах можно увидеть, как воронкообразное облако быстро достигает земли, превращаясь в торнадо. Вихрь поднял с земли ветки, мусор и стройматериалы, покрутил их в воздухе и исчез.

Национальная метеорологическая служба предупредила, что в северо-восточном регионе штата в эти дни ожидаются штормы с градом и возможные торнадо.

Екатерина Гура

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