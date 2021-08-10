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17:52 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Австралии заметили «жуткое» лицо в облаках

Иллюзия вызвала споры в соцсетях.

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Подающий надежды 14-летний фотограф Джарвис Смоллман из Австралии сделал необычный снимок с пугающим «лицом» в облаках.

Причудливую игру света и тени он заметил в городке Хоптаун, штат Западная Австралия. «Лицо» появилось сразу после грозы и было видно не больше минуты.

«Это были самые крутые облака, которые я видел в своей жизни. Было немного жутко», — написал Джарвис.

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Пользователи соцсетей активно делятся снимком Смоллмана, и некоторые из них стали утверждать, что такая причудливая иллюзия — не больше, чем фотошоп.

Однако австралийцы сразу встали на защиту парня: вопреки юному возрасту, Смоллман — уже достаточно известный фотохудожник и победитель нескольких фотоконкурсов для молодежи. Такой человек просто не может позволить себе подделку, если не хочет разрушить свою репутацию и будущую карьеру фотографа.

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