? - Camille Van Fleet.— Alyssa (@AlyssaDowning01) August 9, 2021
Cooks Creek, California #DixieFire #FireTornado #Firenado pic.twitter.com/obD9cso71Z
В горящей Калифорнии сняли огненный торнадо (видео)
Редкое зрелище
Редкое зрелище
Уже больше месяца в Калифорнии бушуют масштабные лесные пожары. Ситуацию осложняют сильные ветры и сухая жаркая погода, благодаря чему огонь быстро распространяется, и его сложно локализовать.
Кроме того, спасателям и местным жителям приходится иметь дело с огненными торнадо, которые возникают в условиях сильной засухи.
Такой вихрь из дыма и огня сняли на видео в местечке
Отметим, что это далеко не первый подобный огненный торнадо в регионе. В середине июля гигантский вихрь из огня и дыма сняли на видео в Теннанте в северной Калифорнии.
Екатерина Гура