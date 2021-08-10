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18:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

В горящей Калифорнии сняли огненный торнадо (видео)

Редкое зрелище

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Уже больше месяца в Калифорнии бушуют масштабные лесные пожары. Ситуацию осложняют сильные ветры и сухая жаркая погода, благодаря чему огонь быстро распространяется, и его сложно локализовать.

Кроме того, спасателям и местным жителям приходится иметь дело с огненными торнадо, которые возникают в условиях сильной засухи.

Такой вихрь из дыма и огня сняли на видео в местечке Кукс-Крик, где спасатели борются с пожаром уже несколько дней.

Отметим, что это далеко не первый подобный огненный торнадо в регионе. В середине июля гигантский вихрь из огня и дыма сняли на видео в Теннанте в северной Калифорнии.

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Екатерина Гура

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