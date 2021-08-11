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11:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Уровень Байкала превысил критическую отметку

Верхняя критическая отметка озера Байкал, установленная по тихоокеанской системе высот на уровне 457 м, превышена на два сантиметра. Об этом «Ъ» сообщила глава Енисейского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Любовь Короткова.

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Источник: Reuters

«Ситуация весьма серьезная, превышение наблюдается второй день подряд. Прогноз дальнейшего повышенного притока рек в озеро сохраняется на высоком уровне. В связи с этим мы будем рекомендовать повышение уровня сбросов на Иркутской ГЭС до 3,4 кубометра в секунду. Это произойдет после прохождения паводка на реке Иркут», — уточнила Любовь Короткова.

По ее словам, высокий уровень озера уже создает угрозу подтопления низменных участков и населенных пунктов в Республике Бурятия. Река Селенга выходит на пойму в том числе в районе города Улан-Удэ. В ближайшие несколько дней в регионе прогнозируются ливневые дожди.

Как сообщили «Ъ» в ФГБУ «Иркутское УГМС», приток воды в Байкал в июле составил 148% нормы, в августе прогнозируется на уровне 130% нормы.

Влад Никифоров, Иркутск

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