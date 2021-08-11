Уровень Байкала превысил критическую отметку

«Ситуация весьма серьезная, превышение наблюдается второй день подряд. Прогноз дальнейшего повышенного притока рек в озеро сохраняется на высоком уровне. В связи с этим мы будем рекомендовать повышение уровня сбросов на Иркутской ГЭС до 3,4 кубометра в секунду. Это произойдет после прохождения паводка на реке Иркут», — уточнила Любовь Короткова.
По ее словам, высокий уровень озера уже создает угрозу подтопления низменных участков и населенных пунктов в Республике Бурятия. Река Селенга выходит на пойму в том числе в районе города Улан-Удэ. В ближайшие несколько дней в регионе прогнозируются ливневые дожди.
Как сообщили «Ъ» в ФГБУ «Иркутское УГМС», приток воды в Байкал в июле составил 148% нормы, в августе прогнозируется на уровне 130% нормы.