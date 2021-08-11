В США торнадо за несколько секунд разрушил дом (видео)
К счастью, никто не пострадал
К счастью, никто не пострадал
В США продолжается сезон торнадо. На этот раз не повезло жителям города Крестон, штат Иллинойс.
Очевидцы сняли на видео торнадо, который образовался на окраине города и за несколько минут успел поломать деревья и даже разрушить небольшой дом. С постройкой вихрь расправился всего за пару секунд, разбросав части непрочной конструкции по округе.
В соцсетях появились фото и видео стихии. На одном из видео можно увидеть, как торнадо буквально сдувает дом с земли.
Сообщается, что торнадо бушевал всего несколько минут и никто из людей не пострадал.
Накануне в Калифорнии, где сейчас бушуют лесные пожары, очевидцы сняли на видео огненный торнадо.
Екатерина Гура