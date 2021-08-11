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15:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

В США торнадо за несколько секунд разрушил дом (видео)

К счастью, никто не пострадал

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В США продолжается сезон торнадо. На этот раз не повезло жителям города Крестон, штат Иллинойс.

Очевидцы сняли на видео торнадо, который образовался на окраине города и за несколько минут успел поломать деревья и даже разрушить небольшой дом. С постройкой вихрь расправился всего за пару секунд, разбросав части непрочной конструкции по округе.

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В соцсетях появились фото и видео стихии. На одном из видео можно увидеть, как торнадо буквально сдувает дом с земли.

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Сообщается, что торнадо бушевал всего несколько минут и никто из людей не пострадал.

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Накануне в Калифорнии, где сейчас бушуют лесные пожары, очевидцы сняли на видео огненный торнадо.

Екатерина Гура

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