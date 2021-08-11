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16:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

Вулкан Этна вырос на 31 метр

Это результат продолжительной вулканической активности.

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Самый высокий действующий вулкан Европы вырос до рекордного для себя размера — 3357 метров. Это на 31 метр больше, чем в 2018 году, сообщает AFP.

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Причина необычного роста Этны — вулканическая активность, которая не стихает уже 6 месяцев, говорят специалисты. С середины февраля произошло около 50 извержений вулкана, что привело к заметному изменению его очертаний.

«Благодаря анализу и обработке спутниковых изображений мы видим, что юго-восточный кратер сейчас намного выше своего “старшего брата”, северо-восточного кратера, который в течение 40 лет был бесспорным пиком Этны», — говорится в пресс-релизе Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV).

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Предпоследний рекорд был установлен в 1981 году. Тогда северо-восточный кратер Этны достиг рекордной высоты 3350 метров. В 2018 году его вершина обрушилась до 3326 метров.

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