Вулкан Этна вырос на 31 метр
Это результат продолжительной вулканической активности.
Это результат продолжительной вулканической активности.
Самый высокий действующий вулкан Европы вырос до рекордного для себя размера — 3357 метров. Это на 31 метр больше, чем в 2018 году, сообщает AFP.
Причина необычного роста Этны — вулканическая активность, которая не стихает уже 6 месяцев, говорят специалисты. С середины февраля произошло около 50 извержений вулкана, что привело к заметному изменению его очертаний.
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Анна Лысенко
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