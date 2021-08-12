Россиян предупредили об аномальной погоде в большей части страны
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в беседе с РИА Новости, что в большей части страны ожидаются температуры на 7−10 градусов выше нормы.
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в беседе с РИА Новости, что в большей части страны ожидаются температуры на 7−10 градусов выше нормы.
По его словам, был выпущен прогноз, где указаны регионы России с аномальной погодой. Так, высокая температура будет в Архангельской области, в Вологодской, республике Коми и в Мурманской области в ближайшие дни, перечислил он. «Она на
«В Ненецком автономном округе тоже будет превышение температуры, но там будет плюс 20. То есть норма — 13 градусов, а сейчас 20 градусов», — рассказал синоптик.
Он добавил, что на юге центра Европейской России ожидается температура, которая значительно превышает норму. Максимальные температуры составят 30−35 градусов, в Воронежской области — до 37 градусов. Также высокая температура будет в Рязанской области — до 35 градусов, в Ивановской — до 28 градусов.
«В Приволжской федеральном округе на 7−10 градусов выше нормы. Температура в южной половине — до 34−39 градусов, в северной половине — 27−35 градусов», — сказал Вильфанд.
В Астраханской, Ростовской области и Калмыкии будет 39−41 градус тепла. Кроме того, в
Выше нормы на семь градусов будет температура в Тыве, а на Таймыре — выше нормы на 10 градусов. Также жара ожидается на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, Якутии и Магаданской области.
Ранее Вильфанд заявил, что глобальное потепление является причиной формирования аномальных погодных условий в России летом 2021 года. По его словам, в первом полугодии 2021-го в стране зафиксировали 574 опасных погодных явления, что на 18 процентов больше показателя 2020-го.