48,8 градусов на Сицилии. Это потенциальный рекорд для Европы, и жара спадать не собирается
В провинции Сиракуза на
В провинции Сиракуза на
«Если цифра подтвердится после соответствующего анализа, это может стать самым высоким значением,
Температурный рекорд был зафиксирован в 13:00 на метеостанции в коммуне Флоридия.
Центр города с населением 22 тысячи человек, расположенный всего в трех километрах от станции, накануне днем был призрачно пуст, пишет корреспондент Corriere della Sera в своем репортаже.
«Здесь всегда было жарко, но 50 градусов не было никогда», — говорит 81-летний местный житель Нино Джентиле, который ждет 5 часов вечера, чтобы выйти из дома и пройтись, как он это делает каждый день, до скамейки на центральной площади Умберто.
Флоридия славится апельсинами, лимонами и улитками, пишет издание. Местный житель Джузи Паппалардо управляет фермой по выращиванию улиток и рассказывает,
«Мы обнаружили их всех мертвыми, практически вареными. Есть надежда, что некоторые из них зарылись в землю. Поэтому мы их не поливаем, иначе от сырости они вылезут наружу и будут обречены».
Власти обратились к местным жителям с просьбой не только не выходить на улицу самим, но и не выпускать туда домашних животных.
Молодой мэр Флоридии Марко Карианни сам отвечает на телефонные звонки в практически безлюдной мэрии. Он говорит, что ситуацию в городе нельзя назвать чрезвычайной, поскольку большинство людей сидит дома, а больше всего он опасается пожаров, которые могут возникнуть на нелегальных свалках.
Италия занимает второе место по площади лесных пожаров в Евросоюзе, уступая лишь Греции. В стране зарегистрировано 70 очагов возгорания, большинство — на юге страны, в том числе на Сицилии.