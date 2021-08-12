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13:15 (мск), источник: BBC News Русская служба

48,8 градусов на Сицилии. Это потенциальный рекорд для Европы, и жара спадать не собирается

В провинции Сиракуза на юго-востоке Сицилии в среду была зафиксирована рекордная температура не только для Италии, но и для всей Европы, сообщает ANSA. Столбик термометра там поднялся до 48,8 градусов Цельсия.

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Источник: AFP 2021

«Если цифра подтвердится после соответствующего анализа, это может стать самым высоким значением, когда-либо зарегистрированным на европейском континенте, — сказал агентству метеоролог Мануэль Маццолени. — Она побьет предыдущий рекорд в 48 °C, установленный в Афинах 10 июля 1977 года, и даже рекорд в 48,5°C, зарегистрированный на неофициальной станции в Катенануова [Сицилия] в августе 1999 года».

Наступление аномальной жары в Италии связано с приходом африканского антициклона, который метеорологи окрестили «Люцифером». Он движется на север в сторону материковой части Италии и достигнет пика к концу этой недели.

Температурный рекорд был зафиксирован в 13:00 на метеостанции в коммуне Флоридия.

Центр города с населением 22 тысячи человек, расположенный всего в трех километрах от станции, накануне днем был призрачно пуст, пишет корреспондент Corriere della Sera в своем репортаже.

«Здесь всегда было жарко, но 50 градусов не было никогда», — говорит 81-летний местный житель Нино Джентиле, который ждет 5 часов вечера, чтобы выйти из дома и пройтись, как он это делает каждый день, до скамейки на центральной площади Умберто.

От аномальной жары страдают не только люди, но и животные | Источник: Getty Images

Флоридия славится апельсинами, лимонами и улитками, пишет издание. Местный житель Джузи Паппалардо управляет фермой по выращиванию улиток и рассказывает, что-то, что происходит с ними последние дни, похоже на массовое истребление.

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«Мы обнаружили их всех мертвыми, практически вареными. Есть надежда, что некоторые из них зарылись в землю. Поэтому мы их не поливаем, иначе от сырости они вылезут наружу и будут обречены».

Власти обратились к местным жителям с просьбой не только не выходить на улицу самим, но и не выпускать туда домашних животных.

Молодой мэр Флоридии Марко Карианни сам отвечает на телефонные звонки в практически безлюдной мэрии. Он говорит, что ситуацию в городе нельзя назвать чрезвычайной, поскольку большинство людей сидит дома, а больше всего он опасается пожаров, которые могут возникнуть на нелегальных свалках.

Италия занимает второе место по площади лесных пожаров в Евросоюзе, уступая лишь Греции. В стране зарегистрировано 70 очагов возгорания, большинство — на юге страны, в том числе на Сицилии.

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