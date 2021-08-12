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13:34 (мск), источник: Погода Mail.ru

Молодой двойник Солнца озадачил ученых

Его активность может оказаться ключом к зарождению жизни.

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Источник: NASA

Звезда Каппа1 Кита на расстоянии всего 30 световых лет от Солнца оказалась «юным» двойником нашей звезды, способным пролить свет на тайну зарождения жизни.

Международная группа ученых детально изучила эту звезду в созвездии Кит. Исследователи считают, что их новая работа поможет понять, как развивалось наше Солнце в начале своей эволюции.

Каппа1 Кита очень похожа на Солнце по массе и проценту металлов, но ей всего около 600 миллионов лет. Ученые объединили данные наблюдений за этой звездой с эволюционными моделями Солнца. Благодаря этому они смогли построить схемы поведения нашей звезды в прошлом.

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Результаты моделирования показали, что Солнце, вероятно, вращалось примерно в три раза быстрее, чем сейчас, имело гораздо более сильное магнитное поле и излучало больше солнечных вспышек и частиц высокой энергии.

Интересно, что жизнь на Земле зародилась тогда, когда Солнцу было примерно столько же, сколько Каппе1 Кита. Наблюдение за двойником нашей звезды может дать ученым ключ к пониманию зарождения жизни, говорится в исследовании, опубликованном в arXiv.

Поскольку в то время магнитное поле Земли было слабее, солнечные вспышки и выбросы корональной массы молодого Солнца подвергали Землю большему количеству частиц высоких энергий, чем сегодня. Эти частицы могли способствовать образованию сложных молекул на Земле. В таком случае активное молодое Солнце могло сыграть ключевую роль в формировании строительных блоков жизни.

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