Сильные ливни затопили север Турции (видео)
В соцсетях появились кадры, снятые с воздуха
В соцсетях появились кадры, снятые с воздуха
На северные провинции Турции обрушился шторм. Сильные ливни вызвали наводнение и оползни.
Больше всего досталось провинции Синоп. Там штормовой ветер валил деревья и срывал крыши с домов. Наводнением были размыты дороги и разрушены мосты. Также были зафиксированы оползни.
По сообщению местных СМИ, было разрушено несколько домов, водным потоком смыло автомобили. 19 человек были эвакуированы вертолетом из наиболее пострадавших районов, всего были спасены около 70 человек. Известно, что одна женщина пропала без вести, но больше о жертвах или пострадавших не сообщалось.
В соцсетях появились пугающие кадры разрушений, снятые спасателями с вертолета. На кадры также попала спасательная операция, в ходе которой удалось вытащить из разрушенного и затопленного дома мужчину.
Екатерина Гура