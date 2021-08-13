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12:04 (мск), источник: Коммерсантъ

В Керчи готовятся к эвакуации жителей из-за надвигающегося потопа

Сильный дождь привел к небольшим подтоплениям в центральных районах Керчи, однако погода ухудшается, и местных жителей призвали готовиться к эвакуации, сообщили «Ъ» в администрации города-героя.

По информации чиновников, за ночь над Керчью выпала двухмесячная норма осадков — более 80 мм. На данный момент из-за подтоплений перекрыты улицы Самойленко, Борзенко, Еременко, стадион имени 50-летия Октября и местный продуктовый рынок. Работа троллейбусов остановлена.

Однако, по словам врио главы администрации Керчи Святослава Брусакова, усилиями МЧС и коммунальщиков пока удалось избежать наступления чрезвычайной ситуации. «Обстановка пока стабильная. Ночью тяжелая техника расчищала реку Мелек-Чесме и другие проблемные участки, которые создавали затор для вывода воды из города. Сегодня продолжают работать дежурные бригады, город справляется своими силами. Подтопленных домов пока нет», — прокомментировал ситуацию журналистам чиновник.

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Он также отметил, что, по прогнозам синоптиков, во второй половине дня ожидается усиление осадков, поэтому граждан, проживающих в низменных районах города, уже призвали готовиться к эвакуации.

Напомним, вчера из-за обильных осадков в Симферопольском и Ленинском районах Крыма подтопило более сотни домовладений, а также участок трассы «Таврида». На ближайшие два дня, по данным синоптиков, в Крыму объявлено штормовое предупреждение.

В середине июня на юге и востоке полуострова прошли сильные дожди, в результате которых затопило более 400 частных и многоквартирных домов. В Ялте получили травмы более 60 человек, несколько граждан погибли.

Также от непогоды сильно пострадал Бахчисарайский район, где из берегов вышли реки Коккозка и Бельбек. Там в результате происшествия погибла одна женщина.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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