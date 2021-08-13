В Керчи готовятся к эвакуации жителей из-за надвигающегося потопа
Сильный дождь привел к небольшим подтоплениям в центральных районах Керчи, однако погода ухудшается, и местных жителей призвали готовиться к эвакуации, сообщили «Ъ» в администрации
Сильный дождь привел к небольшим подтоплениям в центральных районах Керчи, однако погода ухудшается, и местных жителей призвали готовиться к эвакуации, сообщили «Ъ» в администрации
По информации чиновников, за ночь над Керчью выпала двухмесячная норма осадков — более 80 мм. На данный момент
Однако, по словам врио главы администрации Керчи Святослава Брусакова, усилиями МЧС и коммунальщиков пока удалось избежать наступления чрезвычайной ситуации. «Обстановка пока стабильная. Ночью тяжелая техника расчищала реку
Он также отметил, что, по прогнозам синоптиков, во второй половине дня ожидается усиление осадков, поэтому граждан, проживающих в низменных районах города, уже призвали готовиться к эвакуации.
Напомним, вчера
В середине июня на юге и востоке полуострова прошли сильные дожди, в результате которых затопило более 400 частных и многоквартирных домов. В Ялте получили травмы более 60 человек, несколько граждан погибли.
Также от непогоды сильно пострадал Бахчисарайский район, где из берегов вышли реки Коккозка и Бельбек. Там в результате происшествия погибла одна женщина.
Александр Дремлюгин, Симферополь