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13:39 (мск), источник: Погода Mail.ru

Метеорный поток Персеиды: репортаж из соцсетей (фото)

Августовский звездопад глазами фотографов со всего мира.

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В ночь на 12 августа жители Земли могли наблюдать пик метеорного потока Персеиды. В это время в ночном небе можно увидеть до 110 метеоров в час или один-два метеора в минуту, что делает Персеиды самым активным и ярким звездопадом лета.

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Люди по всему миру в эту ночь наблюдали за метеорами — в соцсетях появилось множество снимков из разных уголков Земли.

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Для тех, кто пропустил это удивительное космическое событие, астрономы советуют не расстраиваться. Активный звездопад можно наблюдать в небе еще пару дней, но, в целом, падающие Персеиды будут видны до 24 августа.

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Специалисты предупреждают, что другой такой шанс не выпадет еще несколько лет. В 2022 году наблюдениям помешает полнолуние, а в 2023 году — убывающая луна.

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Екатерина Гура

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