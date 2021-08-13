Метеорный поток Персеиды: репортаж из соцсетей (фото)
Августовский звездопад глазами фотографов со всего мира.
Августовский звездопад глазами фотографов со всего мира.
В ночь на 12 августа жители Земли могли наблюдать пик метеорного потока Персеиды. В это время в ночном небе можно увидеть до 110 метеоров в час или
Люди по всему миру в эту ночь наблюдали за метеорами — в соцсетях появилось множество снимков из разных уголков Земли.
Для тех, кто пропустил это удивительное космическое событие, астрономы советуют не расстраиваться. Активный звездопад можно наблюдать в небе еще пару дней, но, в целом, падающие Персеиды будут видны до 24 августа.
Специалисты предупреждают, что другой такой шанс не выпадет еще несколько лет. В 2022 году наблюдениям помешает полнолуние, а в 2023 году — убывающая луна.
Екатерина Гура