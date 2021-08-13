На Крым и Краснодарский край обрушился мощный циклон

В Краснодарском крае, где второй день идет сильный дождь, метеорологи предупреждают: до конца дня усилятся осадки и ветер до 23 м/с, возможны грозы и град. Из-за угрозы затопления, прежде всего на побережье Черного и Азовского морей, все экстренные службы края приведены в состояние повышенной готовности. В ряде населенных пунктов с утра работают сирены, жителей просят обращать внимание на сигналы экстренных служб.
В частности, глава Новороссийска Игорь Дяченко объявил о введении локального режима ЧС в поселке Южная Озереевка и призвал жителей принять меры по защите жилья. В Анапе режим ЧС введен на всей территории муниципалитета. В пригороде Анапы поселке Уташ и на Пионерском проспекте возникла угроза подтопления домов и здравниц, глава города Василий Швец поручил срочно заняться созданием дополнительных пунктов эвакуации в курортных поселках Витязево и Сукко.
После ночного ливня под водой оказались целые кварталы, подвалы домов, частные дворы, в некоторых местах вода стояла на уровне полуметра.
Из 37 дворов и двух детских садов вода уже откачана, но вечером в Анапе снова ожидается сильный ливень.
В Темрюкском районе, который пострадал больше всех, также введен режим ЧС, там затоплены более 800 домов, сообщил глава муниципалитета Федор Бабенков, в районе готовятся к эвакуации жителей. В Ейске и Славянске-на-Кубани пожарные откачивают воду из затопленных придомовых территорий и с дорог.
Сергей Лесь, глава Крымского района, пострадавшего в 2012 году от катастрофического наводнения, предупредил жителей, что неблагоприятный прогноз подтверждается. «В город придет вода. По предварительным данным, в районе Верхней Баканки выпадет более 100 мм осадков. Вода эта придет в поселок Верхнебаканский и в сам город. Мы контролируем ситуацию», — заявил глава муниципалитета.
В Крымском районе со вчерашнего дня начали готовить к эвакуации людей из подтопленных территорий, развернуты несколько пунктов временного проживания.
В Крыму проливной дождь вновь привел к подтоплениям Керчи. Однако пока в отличие от потопа двухмесячной давности городским властям удается справляться со стихией. На данный момент наиболее всего пострадали центральные улицы города, на которых располагаются стадион имени 50-летия Октября, местный продуктовый рынок и консервный завод.
Врио главы администрации Керчи Святослав Брусаков заявил утром журналистам, что благодаря усилиям МЧС и коммунальщиков в городе пока удалось сохранить более или менее стабильную обстановку. «Ночью тяжелая техника расчищала реку Мелек-Чесме и другие проблемные участки, которые создавали затор для вывода воды из города. Сегодня продолжают работать дежурные бригады, город справляется своими силами. Подтопленных домов пока нет», — прокомментировал ситуацию журналистам Брусаков.
По его словам, во второй половине дня ожидается ухудшение погодных условий, поэтому граждан, проживающих в низменных районах города и в местах, подверженных подтоплениям, призвали готовиться к эвакуации. Людей просят собрать все документы и предметы первой необходимости, медикаменты, вещи и запасы продуктов. Местами эвакуации назначили автотранспортное предприятие № 14313 на Вокзальном шоссе, 44 и пожарно-спасательный отряд на Комарова, 1.
Как сообщили «Ъ» в региональном МЧС, спасатели готовы оперативно развернуть около 30 временных пунктов помощи на востоке Крыма.
Группировку сил чрезвычайного ведомства в этом районе полуострова увеличили почти до 600 человек и 200 единиц техники.
Между тем глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что предыдущим подтоплениям в Крыму, произошедшим в июне-июле, был присвоен статус ЧС федерального масштаба. Более четырех тысяч местных жителей признаны пострадавшими. Он также отметил, что размер ущерба, предварительно согласованный с федеральными властями, составляет 4,7 млрд руб.
Александр Дремлюгин, Симферополь; Анна Перова, Краснодар