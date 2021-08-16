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10:37 (мск), источник: Life.ru

В Гидрометцентре назвали сроки сохранения аномально тёплой погоды в России

Вся прогностическая карта окрашена красным и красноватым цветом, отметил научный руководитель учреждения Роман Вильфанд.

Погода в Вашингтоне:
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Источник: Агентство «Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что аномально тёплая погода установилась на всей территории России. Как заявил метеоролог, такая ситуация сохранится минимум до середины недели.

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«Это значит, что вся прогностическая карта будет окрашена красным и красноватым цветом, что означает “температура выше нормы”. На европейской территории [страны] наиболее высокие аномалии на востоке Европейской территории России, в Приволжском федеральном округе, на востоке Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Там аномалии до десяти градусов», — приводит его слова РИА «Новости».

Вильфанд добавил, что в Поволжье ожидается температура выше 25 градусов тепла, на Нижней Волге воздух прогреется до 38−40 градусов. По словам синоптика, в Якутии температура будет выше нормы примерно на пять-шесть градусов.

«Очень жаркая погода. Максимальные температуры в Якутии — 25−29 градусов. На юге Хабаровского края и в Амурской области везде высокая температура, выше 25 градусов», — рассказал специалист.

По словам Вильфанда, тёплая погода в Центральной России продержится всю рабочую неделю. В понедельник днём столбики термометров могут подняться до 28 градусов, во вторник и среду — до 29 градусов. По данным Гидрометцентра, во второй половине недели температуры в дневное время будут всё ещё высокими, но прогнозируется облачность. В Москве столбики термометров покажут превышение нормы на три-четыре градуса.

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