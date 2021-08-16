Смерч на пляже в Челябинской области попал на видео
Отдыхающих он совсем не смутил
Отдыхающих он совсем не смутил
В воскресенье, 15 августа, отдыхающие на берегу озера Лесное в Миассе, в Челябинской области, стали свидетелями необычного природного явления. Прямо посреди пляжа там образовался смерч, который стал кружить между людьми.
Несмотря на то, что вихрь был довольно внушительным, отдыхающие не испугались. Более того, многие специально стали подходить к смерчу, чтобы получше его рассмотреть.
На кадрах, снятых очевидцами, видно, что смерч покружил в воздухе вещи отдыхающих, закинул в озеро надувной матрас и через пару минут пропал.
Екатерина Гура