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17:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Смерч на пляже в Челябинской области попал на видео

Отдыхающих он совсем не смутил

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В воскресенье, 15 августа, отдыхающие на берегу озера Лесное в Миассе, в Челябинской области, стали свидетелями необычного природного явления. Прямо посреди пляжа там образовался смерч, который стал кружить между людьми.

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Несмотря на то, что вихрь был довольно внушительным, отдыхающие не испугались. Более того, многие специально стали подходить к смерчу, чтобы получше его рассмотреть.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что смерч покружил в воздухе вещи отдыхающих, закинул в озеро надувной матрас и через пару минут пропал.

Екатерина Гура

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