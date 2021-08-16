В Испании зарегистрирован новый температурный рекорд
Юг Европы страдает от необычайной жары
Юг Европы страдает от необычайной жары
Юг Европы уже вторую неделю находится во власти антициклона «Люцифер», который несет с собой сильные волны тепла из Северной Африки.
В середине августа в испанском городке в Монторо, Кордова, был зарегистрирован новый температурный рекорд в 47,2 градуса. По данным Государственного метеорологического агентства Испании, если это значение подтвердят другие метеостанции, это станет новым национальным рекордом температуры,
Отметим, что несколькими днями ранее на Сицилии в городе Сиракузы также был зарегистрирован температурный рекорд в 48,8 градусов по Цельсию. Эта цифра также пока ждет подтверждения специалистов, и если она подтвердится, то это будет самая высокая температура,
Кстати, в начале августа в Греции была зарегистрирована самая высокая температура за последние десятилетия — 47,1 градуса по Цельсию.
Отметим, что антициклон «Люцифер» не только принес на юг Европы рекордную жару. Он также сопровождается кратковременными грозами и порывистым ветром, что катастрофически влияет на образование и распространение лесных пожаров.
По данным синоптиков, жара выше 40 градусов продержится в Испании, Италии и Греции до третьей декады августа, сообщает испанское издание ABC.
Екатерина Гура