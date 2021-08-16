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18:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Испании зарегистрирован новый температурный рекорд

Юг Европы страдает от необычайной жары

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Источник: AP 2021

Юг Европы уже вторую неделю находится во власти антициклона «Люцифер», который несет с собой сильные волны тепла из Северной Африки.

В середине августа в испанском городке в Монторо, Кордова, был зарегистрирован новый температурный рекорд в 47,2 градуса. По данным Государственного метеорологического агентства Испании, если это значение подтвердят другие метеостанции, это станет новым национальным рекордом температуры, когда-либо зарегистрированным в стране. Предыдущий был зафиксирован здесь же в июле 2017 года и составил 46,9 градусов по Цельсию.

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Отметим, что несколькими днями ранее на Сицилии в городе Сиракузы также был зарегистрирован температурный рекорд в 48,8 градусов по Цельсию. Эта цифра также пока ждет подтверждения специалистов, и если она подтвердится, то это будет самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная в Европе. Предыдущий рекорд был установлен в Афинах в 1977 году и составлял 48 градусов.

Кстати, в начале августа в Греции была зарегистрирована самая высокая температура за последние десятилетия — 47,1 градуса по Цельсию.

Отметим, что антициклон «Люцифер» не только принес на юг Европы рекордную жару. Он также сопровождается кратковременными грозами и порывистым ветром, что катастрофически влияет на образование и распространение лесных пожаров.

По данным синоптиков, жара выше 40 градусов продержится в Испании, Италии и Греции до третьей декады августа, сообщает испанское издание ABC.

Екатерина Гура

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