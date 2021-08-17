Торнадо в Германии повредил несколько десятков домов (видео)
К счастью, обошлось без жертв.
К счастью, обошлось без жертв.
По немецкому городу Гросхайде в земле Нижняя Саксония прошел торнадо. В соцсетях появились фото и видео самого вихря, а также его последствий.
Сообщается, что торнадо повредил около 50 домов, пять из них больше не пригодны для жилья. Кроме того, торнадо повалил деревья и повредил линии электропередач.
К счастью, никто не пострадал, а жители разрушенных домов были размещены во временных убежищах.
По данным немецкой метеорологической службы (DWD), в регионе сохраняется возможность штормов и новых торнадо.
Екатерина Гура