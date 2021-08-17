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17:53 (мск), источник: Погода Mail.ru

Торнадо в Германии повредил несколько десятков домов (видео)

К счастью, обошлось без жертв.

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По немецкому городу Гросхайде в земле Нижняя Саксония прошел торнадо. В соцсетях появились фото и видео самого вихря, а также его последствий.

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Сообщается, что торнадо повредил около 50 домов, пять из них больше не пригодны для жилья. Кроме того, торнадо повалил деревья и повредил линии электропередач.

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К счастью, никто не пострадал, а жители разрушенных домов были размещены во временных убежищах.

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По данным немецкой метеорологической службы (DWD), в регионе сохраняется возможность штормов и новых торнадо.

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Екатерина Гура

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