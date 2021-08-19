Череповец накрыла апокалиптическая туча (фото)
Грозовое небо оказалось намного страшнее, чем сама гроза
Грозовое небо оказалось намного страшнее, чем сама гроза
В Череповце прошла сильная гроза. Но не она напугала местных жителей, а грозовое небо.
Жители Череповца стали свидетелями редкого и довольно пугающего атмосферного явления под названием шельфовое облако или грозовой воротник.
Эти дугообразные облака выглядят как гигантская волна цунами,
Кстати, днем ранее такой же впечатляющий грозовой воротник наблюдали жители Украины.
Екатерина Гура