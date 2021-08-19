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17:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

Череповец накрыла апокалиптическая туча (фото)

Грозовое небо оказалось намного страшнее, чем сама гроза

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В Череповце прошла сильная гроза. Но не она напугала местных жителей, а грозовое небо.

Жители Череповца стали свидетелями редкого и довольно пугающего атмосферного явления под названием шельфовое облако или грозовой воротник.

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Эти дугообразные облака выглядят как гигантская волна цунами, из-под которой выплывают черные грозовые тучи. Правда, несмотря на свой устрашающий вид, шельфовые облака совершенно не опасны.

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Кстати, днем ранее такой же впечатляющий грозовой воротник наблюдали жители Украины.

Екатерина Гура

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