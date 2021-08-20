В горах Гренландии прошел сильный дождь
Третий раз за десятилетие температура поднялась выше нуля.
Третий раз за десятилетие температура поднялась выше нуля.
Старший научный сотрудник Национального центра обработки данных о снеге и льде при Университете Колорадо Тед Скамбос сообщил, что впервые за всю историю наблюдений на вершине Гренландии выпали осадки в виде дождя, передает CNN.
По словам эксперта, это говорит о том, что Гренландия быстро нагревается. В минувшие выходные температура в Гренландии поднялась выше нуля в третий раз за десять лет.
Отмечается, что количество потерянной массы льда в воскресенье в семь раз превысило норму для этого времени года.
«То, что происходит, — это не просто теплое десятилетие или два в условиях изменяющегося климата. Это беспрецедентно», — подчеркнул ученый.
Ранее Минприроды РФ оценило скорость процессов глобального потепления в стране. По данным ведомства, в России потепление идет в 2,8 раза быстрее, чем в мире.
Добавим, ученые назвали фактором, с которого начнутся необратимые изменения климата, таяние ледников в Гренландии и Антарктиде. Это станет причиной остывания теплых атлантических течений, приведет к уменьшению количества осадков в тропическом поясе, что превратит леса Амазонии в саванну.