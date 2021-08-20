Smokenado #firenado in Bashkortostan, Russia today— Kirill Bakanov (@WeatherSarov1) August 19, 2021
Video - https://t.co/2qH1ux1xeo pic.twitter.com/y2lFefzZdn
В Башкирии сняли на видео огненный смерч
Он появился на поле посреди пожара
Он появился на поле посреди пожара
В Хайбуллинском районе Башкирии прошел огненный смерч. Воронка из дыма, песка, травы и огня появилась в горящем поле у дороги.
Очевидцы сняли огненный смерч на видео. Автор одного из роликов отметил, что никогда ничего подобного не видел в своей жизни.
В МЧС это явление объяснили горением сухой травы. Напомним, что в Башкирии уже почти месяц бушуют лесные пожары. Ситуация усложняется сухой и жаркой погодой, которая установилась в регионе.
Екатерина Гура