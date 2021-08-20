Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 20 августаОсада Нарвской крепости, пуск фонтанов Петергофа, назначение Кутузова главнокомандующим и другие памятные события
Фоторепортажи
12Баррикады августовского путча
10Талибы осваиваются в Кабуле, люди бегут из страны
18:34 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Башкирии сняли на видео огненный смерч

Он появился на поле посреди пожара

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

В Хайбуллинском районе Башкирии прошел огненный смерч. Воронка из дыма, песка, травы и огня появилась в горящем поле у дороги.

Очевидцы сняли огненный смерч на видео. Автор одного из роликов отметил, что никогда ничего подобного не видел в своей жизни.

В МЧС это явление объяснили горением сухой травы. Напомним, что в Башкирии уже почти месяц бушуют лесные пожары. Ситуация усложняется сухой и жаркой погодой, которая установилась в регионе.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Gnezdo.ru
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
В Молдове с 1 апреля вводят режим ЧС до 30 мая
Мы снова увидим Заворотнюк на экранах: где и когда
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Gnezdo.ru
Актрисы, которые были женами одного мужчины: 5 пар
72-летняя Зита и Гита: что с ней сегодня
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
5 актрис, которые приходятся друг другу сестрами
Леди
«У меня сносило башню»: Манукян высказался о разрыве с Бузовой Телеведущая год тянула со свадьбой
Дом
10 удачных примеров дизайна ванной площадью 4 кв. метра
Как выглядит дом Леонардо Ди Каприо в Лос-Анджелесе за $5,75 млн
11 лучших идей для оформления комнаты школьника (советуют дизайнеры)
5 самых интересных спален из домов для краткосрочной аренды
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»