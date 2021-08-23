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10:22 (мск), источник: Погода Mail.ru

Испанское побережье наводнили гигантские медузы

У побережья Коста-дель-Соль собирают до 20 крупных медуз в час

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Туристы, приехавшие отдыхать на пляжи юга Испании, столкнулись с неожиданной проблемой. Побережье Коста-дель-Соль покрылось тысячами гигантских медуз Rhizostoma luteum, которые могут достигать 2,5 метров в длину и весить до 40 килограммов.

Пока самой большой медузой, попавшейся на глаза туристам, стала особь длиной в полтора метра, обнаруженная на пляже курорта Кабо де Гата в Альмерии.

Тем временем в популярной туристической Марбелье и соседних городах с пляжей каждый час собирают до 20 медуз диаметром от 20 до 30 сантиметров. Их щупальца достигают от полуметра до метра. Спасатели регулярно чистят пляж как от живых, так и от погибших медуз, выброшенных на берег.

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Ни местные жители, ни туристы, приезжающие на юг Испании регулярно, не помнят ничего подобного. Экологи также отмечают, что этот год выдался слишком активным для морских существ.

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Сообщается, что гигантские медузы Rhizostoma luteum не ядовиты и жалят слабее, чем их меньшие собратья. Тем не менее, людей просят держаться от них подальше и избегать близкого контакта.

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По словам биолога Хесуса Беллидо из музея Аула-дель-Мар в Малаге, эти медузы появились на юге Испании около десяти лет назад. Этим летом специалисты ожидали подобного нашествия, поскольку весной условия для их размножения были идеальными. А восточный ветер, который держится на побережье уже почти две недели, приносит медуз к берегу в большом количестве.

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С подобной проблемой в июле и августе также столкнулись и жители российского юга. Отдыхающие в соцсетях жаловались на невиданное нашествие медуз.

Екатерина Гура

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