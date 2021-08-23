Испанское побережье наводнили гигантские медузы
У побережья
У побережья
Туристы, приехавшие отдыхать на пляжи юга Испании, столкнулись с неожиданной проблемой. Побережье
Тем временем в популярной туристической Марбелье и соседних городах с пляжей каждый час собирают до 20 медуз диаметром от 20 до 30 сантиметров. Их щупальца достигают от полуметра до метра. Спасатели регулярно чистят пляж как от живых, так и от погибших медуз, выброшенных на берег.
Ни местные жители, ни туристы, приезжающие на юг Испании регулярно, не помнят ничего подобного. Экологи также отмечают, что этот год выдался слишком активным для морских существ.
Сообщается, что гигантские медузы Rhizostoma luteum не ядовиты и жалят слабее, чем их меньшие собратья. Тем не менее, людей просят держаться от них подальше и избегать близкого контакта.
По словам биолога Хесуса Беллидо из музея
С подобной проблемой в июле и августе также столкнулись и жители российского юга. Отдыхающие в соцсетях жаловались на невиданное нашествие медуз.
Екатерина Гура