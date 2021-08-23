Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке показали на фото
Опасности для населенных пунктов извержение не представляет
Опасности для населенных пунктов извержение не представляет
После землетрясения на Аляске начал извергаться самый северный вулкан Камчатки — Шивелуч. Сначала вулкан был умеренно активным, однако уже через несколько дней его активность возросла. 22 августа вулкан выбросил парогазовый столб с примесью пепла на высоту 5 километров.
Сообщается, что пока никакой угрозы для населенных пунктов поблизости нет. Однако столбы дыма и пепла могут внести свои коррективы в авиасообщение.
Посмотреть на извергающийся вулкан съезжаются группы туристов, которые публикуют в соцсетях красивые и одновременно пугающие кадры растекающейся лавы и дыма.
Екатерина Гура