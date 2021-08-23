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16:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке показали на фото

Опасности для населенных пунктов извержение не представляет

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После землетрясения на Аляске начал извергаться самый северный вулкан Камчатки — Шивелуч. Сначала вулкан был умеренно активным, однако уже через несколько дней его активность возросла. 22 августа вулкан выбросил парогазовый столб с примесью пепла на высоту 5 километров.

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Сообщается, что пока никакой угрозы для населенных пунктов поблизости нет. Однако столбы дыма и пепла могут внести свои коррективы в авиасообщение.

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Посмотреть на извергающийся вулкан съезжаются группы туристов, которые публикуют в соцсетях красивые и одновременно пугающие кадры растекающейся лавы и дыма.

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Екатерина Гура

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