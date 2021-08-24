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09:47 (мск), источник: BBC News Русская служба

Днепр «позеленел»: аномальная жара привела к размножению водорослей

Днепр позеленел. Специалисты объясняют цветение воды размножением сине-зелёных водорослей: их рост стимулируется жарой и загрязнением рек фосфатами.

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Они попадают в водоёмы со стоками: фосфатные моющие средства активно используются на предприятиях и в домохозяйствах. При этом украинские очистные сооружения построены ещё в 1960-х и не рассчитаны на такое количество фосфатов, так как раньше их не использовали.

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В Институте гидробиологии Украины приводят и другую причину цветения — снижение скорости течения Днепра.

Реку более полувека назад зарегулировали каскадом водохранилищ, поэтому на ней образовалось немало мелководных мест.

Поэтому, когда жительница Черкасс Ирина Вербовская проплыла 100 км по Днепру, вода в реке на всем протяжении была зеленой. При этом, по словам женщины, повсюду на крупнейшей украинской реке видны дохлые рыбы.

«Там везде такая вода, она не заканчивается», — сказала Ирина нашим коллегам с Украинской службы Би-би-си.

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