Лесные пожары в России: Газманов на танке и новые режимы ЧС в регионах
В ночь на 24 августа сразу в двух регионах России — Нижегородской области и республике Мордовия — были введены режимы межрегиональной чрезвычайной ситуации
В ночь на 24 августа сразу в двух регионах России — Нижегородской области и республике Мордовия — были введены режимы межрегиональной чрезвычайной ситуации
Причиной введения режима межрегиональной чрезвычайной ситуации в МЧС России назвали пожар на территории заповедника «Заповедная Мордовия» (заповедник имени Смидовича), который находится вблизи административной границы двух регионов.
Как сообщает региональное МЧС, на территории заповедника действует два очага пожара, а общая площадь, пройденная огнем в этих местах, составляет около 10 тыс. га.
Низовой пожар в заповеднике начался 3 августа.
По данным МЧС, на месте работают 550 человек, 123 единицы техники. В тушении задействован военный самолет Ил-76. Также в регионах ждут прибытия двух вертолетов и самолета Бе-200ЧС МЧС России.
К северу от заповедника в Нижегородской области расположен город Саров, где находится Всероссийский ядерный центр.
«По состоянию на 8 утра очагов горения на территории города Сарова не зафиксировано. Фронт огня находится на расстоянии около 1,5 км от периметра», — говорится в сообщении центра на странице во Вконтакте.
Там пожары также тушит авиация — вертолеты и Бе-200.
С выходных продолжается крупный пожар в Самарской области.
Как сообщали в региональном МЧС, 21 августа пожар перекинулся из села Гвардейцы Борского района на национальный парк «Бузулукский бор».
«Быстрому распространению огня способствовали неблагоприятные погодные условия — аномальная жаркая погода (40 градусов) и порывы ветра до 20 м/с. Возникла угроза распространения пожара на населенные пункты Борское и Немчанка», — сообщало МЧС.
По данным правительства Самарской области, в результате пожара пострадало три человека.
На приеме у губернатора жители села Немчанка жаловались на проблемы с водоснабжением в поселке — они утверждают, что сельский водоем был законсервирован частной организацией.
Волонтеры в Самаре собирали вещи для пострадавших от пожара и добровольцев.
В воскресенье
На фоне крупного пожара в Самарской области резонанс вызвал пост певца Олега Газманова. На своей странице в Инстаграме он опубликовал видео с праздника по случаю Дня российского флага, который проходил в Борском районе.
Часть из восьми сотен комментариев к посту посвящены дыму от пожара, который виден на записи.
По данным директора национального парка «Бузулукский бор» Андрея Латыпова, огонь прошел там около 700 га (общая площадь национального парка — более 106 тыс. га).
«В основном сгорели сосновые культуры, которые искусственно были посажены, они уничтожены практически полностью. Те гари, которые образовываются в результате природных пожаров, на особо охраняемых территориях подлежат восстановлению», — сказал Латыпов (цитата по Интерфаксу).
Во вторник стало известно о возгорании в Билимбеевском лесничестве Свердловской области.
В выходные пожар на площади 240 га действовал в районе озера Глухое в Свердловской области. Власти рекомендовали уехать дачникам и гостям нескольких домов отдыха.
Якутский оперштаб 24 августа сообщил, что обстановка с лесными пожарами стабилизировалась — и в связи с этим спланирован поэтапный вывод группировки МЧС России из региона.
В этот день торжественно проводили сотрудников Тульского и Ногинского спасательных центров МЧС России.
Национальный парк «Ленские столбы» в своем «Инстаграме» сообщил, что последний пожар на их территории ликвидирован.
При этом, по данным властей республики, в регионе все еще действует 46 лесных пожаров. Из них тушат 19 пожаров, 8 из них — локализованы.
В МЧС сообщили, что потушены все очаги, которые находились в 5-километровой зоне от населенных пунктов в Якутии.
Карты: Олеся Волкова