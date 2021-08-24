Сильные дожди в Дагестане вызвали наводнения и сели
Спасатели ищут людей, которых унесло потоком воды.
Спасатели ищут людей, которых унесло потоком воды.
В понедельник, 23 августа, на Дагестан обрушились сильные ливни, которые спровоцировали подъем воды в реках и сход селевых потоков.
Также сообщается, что в Левашинском районе в тот же день селевые потоки унесли два автомобиля, в которых находились три человека. Все они также считаются пропавшими без вести и спасатели ведут их поиск.
Помимо этого, наводнение затопило несколько населенных пунктов и заблокировало несколько автодорог республиканского и местного значения в пяти районах республики: Гунибском, Гергебильском, Левашинском, Лакском и Курахском. Сообщается, что по состоянию на 24 августа движение на всех участках автодорог восстановлено и осуществляется по временной схеме, продолжаются
Ущерб от стихии пока трудно подсчитать. Синоптики предупреждают, что в регионе сохраняется опасность повторных ливней и гроз. Местные власти рекомендуют отказаться от любых поездок на время непогоды.
Екатерина Гура