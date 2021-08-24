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18:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

Сильные дожди в Дагестане вызвали наводнения и сели

Спасатели ищут людей, которых унесло потоком воды.

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В понедельник, 23 августа, на Дагестан обрушились сильные ливни, которые спровоцировали подъем воды в реках и сход селевых потоков.

Из-за стихии более 30 туристов оказались заблокированы в ущелье Карадахская теснина в Гунибском районе. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Дагестану, спасателям удалось эвакуировать 30 человек, но двое туристов пропали. 35-летнего жителя Москвы и 37-летнего жителя Санкт-Петербурга унесло водным потоком. Спасатели продолжают их поиски.

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Также сообщается, что в Левашинском районе в тот же день селевые потоки унесли два автомобиля, в которых находились три человека. Все они также считаются пропавшими без вести и спасатели ведут их поиск.

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Помимо этого, наводнение затопило несколько населенных пунктов и заблокировало несколько автодорог республиканского и местного значения в пяти районах республики: Гунибском, Гергебильском, Левашинском, Лакском и Курахском. Сообщается, что по состоянию на 24 августа движение на всех участках автодорог восстановлено и осуществляется по временной схеме, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

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По сообщению МЧС, селевой поток также повредил газопровод. Без газа в Дагестане остались около 4,5 тысячи человек.

Ущерб от стихии пока трудно подсчитать. Синоптики предупреждают, что в регионе сохраняется опасность повторных ливней и гроз. Местные власти рекомендуют отказаться от любых поездок на время непогоды.

Екатерина Гура

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