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10:08 (мск), источник: Life.ru

Жителей нескольких российских регионов предупредили о первых заморозках

Так, неутешительные прогнозы у синоптиков для Тверской области, Карелии, Пермского края и Свердловской области.

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Источник: Агентство «Москва»

В Тверской области ожидается резкое понижение температуры, заморозки, объявлено штормовое предупреждение. Гидрометцентр выпустил экстренное сообщение об этом.

«В ночные и утренние часы 25 августа в отдельных районах Тверской области ожидаются заморозки (температура −1…-0°)», — предупреждает Гидрометцентр.

Такая же ситуация, по прогнозу метеорологов, в северных районах Карелии — 25—27 августа там также ожидаются заморозки — температура ночью до −1°. Неутешительные прогнозы также по Пермскому краю и Свердловской области. В ближайшие один-три часа с сохранением в течение суток 25 августа там местами ожидается гроза, очень сильный ливневый дождь, град, местами крупный, ветер до 25 м/с.

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