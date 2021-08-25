Жителей нескольких российских регионов предупредили о первых заморозках
Так, неутешительные прогнозы у синоптиков для Тверской области, Карелии, Пермского края и Свердловской области.
Так, неутешительные прогнозы у синоптиков для Тверской области, Карелии, Пермского края и Свердловской области.
В Тверской области ожидается резкое понижение температуры, заморозки, объявлено штормовое предупреждение. Гидрометцентр выпустил экстренное сообщение об этом.
«В ночные и утренние часы 25 августа в отдельных районах Тверской области ожидаются заморозки (температура −1…-0°)», — предупреждает Гидрометцентр.
Такая же ситуация, по прогнозу метеорологов, в северных районах Карелии —