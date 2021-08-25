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13:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Курилах вулкан Эбеко выбросил огромный столб пепла

Высота столба составила почти четыре километра

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На острове Парамушир на Курилах активизировался вулкан Эбеко (1156 метров), расположенный недалеко от города Северо-Курильска. Местные жители проснулись от мощного взрыва, из-за которого, как пишут в соцсетях, тряслись стекла в домах.

Оказалось, что произошел мощный выброс пепла из кратера вулкана. Сообщается, что высота столба составила 3,7 км.

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По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, шлейф пепла растянулся в юго-восточном направлении на 10 км от вулкана, из-за чего был установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Для местного населения вулкан опасности не представляет.

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Местные жители публикуют в соцсетях впечатляющие фото столба из пепла и рассказывают, что утром в Северо-Курильске стоял специфический запах, который спустя время пропал.

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Напомним, что вулкан Эбеко является одним из 36 действующих вулканов Курильского архипелага. Последнее его крупное извержение было в 2012 году. С 2016 года вулкан периодически выбрасывает в воздух столбы пепла. Рекордный выброс был зафиксирован 31 августа 2018 года и составил 6 км в высоту.

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Екатерина Гура

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