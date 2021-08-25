На Курилах вулкан Эбеко выбросил огромный столб пепла
Высота столба составила почти четыре километра
Высота столба составила почти четыре километра
На острове Парамушир на Курилах активизировался вулкан Эбеко (1156 метров), расположенный недалеко от города
Оказалось, что произошел мощный выброс пепла из кратера вулкана. Сообщается, что высота столба составила 3,7 км.
По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, шлейф пепла растянулся в
Местные жители публикуют в соцсетях впечатляющие фото столба из пепла и рассказывают, что утром в
Напомним, что вулкан Эбеко является одним из 36 действующих вулканов Курильского архипелага. Последнее его крупное извержение было в 2012 году. С 2016 года вулкан периодически выбрасывает в воздух столбы пепла. Рекордный выброс был зафиксирован 31 августа 2018 года и составил 6 км в высоту.
Екатерина Гура