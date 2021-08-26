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12:31 (мск), источник: Погода Mail.ru

Названы самые экстремальные погодные рекорды

Самая длинная молния, самое ветреное место, максимальный перепад температур и другие необычные явления.

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Самые высокая температура

Самую высокую температуру на Земле зарегистрировали в калифорнийской Долине Смерти 10 июля 1913 года. Столбик термометра здесь поднялся до 56,7 градусов Цельсия.

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Долина Смерти также установила рекорд самого жаркого месяца. В период с 1 по 31 июля 2018 года средняя дневная температура в этом районе составляла 42,3 градуса Цельсия.

Максимальный температурный перепад

Этот рекорд тоже принадлежит США. 14 января 1972 года в Ломе, штат Монтана, температура за 24 часа поднялась от минус 47,7 градусов Цельсия до 9,4 градусов. Суточный скачок составил 57,2 градуса.

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Самая низкая температура на Земле

Научная станция «Восток» расположена в одном из самых холодных мест на планете. Зимой в Южном полушарии, 21 июля 1983 года, температура в районе Антарктики упала до минус 89,2 градусов Цельсия. Это на 54 градуса холоднее, чем в среднем зимой, а также самая низкая температура, когда-либо зарегистрированная на Земле.

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Наибольшее количество осадков

Черапунджи в индийской Мегхалае — одно из самых влажных мест в мире. Этот высокогорный город привык к сильным ливням. Но 15−16 июня 1995 года здесь выпало рекордное количество осадков — 2493 мм дождя. Это самые «мокрые» 48 часов в истории.

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Черапунджи также является рекордсменом по количеству осадков за месяц. В июле 1861 года здесь выпало 9300 мм осадков.

Самое сухое место

В сердце чилийской пустыни Атакама лежит город Киллагуа — самое засушливое место в мире. Между 1964 и 2001 годами среднее годовое количество осадков здесь составляло всего 0,5 мм. Для сравнения, самая жаркая в мире пустыня Сахара получает в среднем 100−250 мм осадков в год.

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Красный дождь

Об этом впечатляющем метеорологическом явлении писал еще Гомер. Красные, или кровяные, дожди начинают падать, когда к обычным дождям примешивается красная пыль, состоящая из микроводорослей красного цвета. В индийском штате Керала красный дождь с небольшими перерывами длился три месяца — с 25 июля по 23 сентября 2001 года.

Худшая снежная буря

Самый разрушительный зимний шторм из зарегистрированных произошел 12−13 марта 1993 года и опустошил все восточное побережье США. Он унес жизни 500 человек и нанес ущерб на сумму 1,2 миллиарда долларов.

Крупнейший град

Самые тяжелые из зарегистрированных градин весили до 1,02 кг. Такие ледяные «мячи» размером с грейпфрут 14 апреля 1986 года стали причиной гибели 92 жителей Бангладеш.

Больше всего града за год

Наибольшее количество ливней с градом за год происходит в районе холмов Керичо в Кении. В среднем град здесь выпадает 132 дня в году.

Самый сильный ураган

Ураган «Вильма» сформировался 16 октября 2005 года и бушевал в Мексике, Кубе и США. 11 дней. Он нанес этим странам ущерб на 29 миллиардов долларов. Давление внутри очага шторма составляло 882 миллибара. Типичное атмосферное давление составляет около 1013 миллибар.

Самое ветреное место

Гора Вашингтон в американском штате Нью-Гэмпшир — самое ветреное место в мире. 12 апреля 1934 года здесь была зафиксирована скорость приземного ветра 371 км в час.

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Крупнейший одиночный лесной пожар

Пожар Чинчага начался в июне 1950 года в Британской Колумбии. Неконтролируемый огонь угас только пять месяцев спустя в Альберте. Было сожжено около 1,2 миллиона гектаров бореальных лесов.

Самая длинная молния

31 октября 2019 года одиночная вспышка молнии растянулась на 709 км от северо-востока Аргентины через южную часть Бразилии до Атлантического океана. Обычно длина молнии составляет около 9 км или меньше.

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