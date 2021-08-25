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18:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Облако-цунами в США сняли в завораживающем таймлапсе

К счастью, оно принесло с собой лишь сильную грозу без серьезных последствий.

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Жительница американского города Милуоки, штат Висконсин, по имени София Ахмад сняла на видео завораживающее и немного пугающее грозовое облако, похожее на гигантскую волну.

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Ахмад опубликовала видео в Twitter и рассказала, что была потрясена видом зловещей дугообразной тучи, которая надвигалась на город со стороны озера Мичиган.

То, что американка успела снять на видео, называется грозовой воротник или шельфовое облако. Такие волноподобные тучи идут впереди грозовой тучи и выглядят довольно устрашающе.

Екатерина Гура

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