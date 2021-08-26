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13:48 (мск), источник: Погода Mail.ru

Активность вулкана Шивелуч на Камчатке продолжает нарастать

В ближайшее время высока вероятность мощного извержения.

Вулкан Шивелуч на Камчатке, который в середине августа проснулся и начал извергать лаву и выбрасывать в воздух столбы пепла, продолжает увеличивать свою активность.

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Специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН зафиксировали свечение на юго-восточной кромке вулкана.

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Сообщается, что периодически происходят небольшие обвалы и раскаленные лавины по южному и юго-восточному склону купола. А крупные обвалы с образованием лавин и пепловых выбросов происходят до четырех раз за ночь.

Ученые предупреждают, что в любой момент на вулкане может произойти обрушение лавового купола, что повлечет за собой мощное извержение, а столб пепла может подняться на высоту до 12 километров.

Специалисты предупреждают туристов держаться подальше от вулкана, так как извержение может начаться внезапно, а направление лавового потока спрогнозировать практически невозможно. Также велика вероятность разнообразных обвалов.

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Напомним, что Шивелуч активизировался после землетрясения магнитудой 8,2 произошедшего 29 июля 2021 года на Аляске. В середине августа вулкан начал активно выбрасывать столбы пепла и лаву.

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