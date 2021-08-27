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16:05 (мск), источник: Погода Mail.ru

Как выглядит гигантская приливная волна в Китае (видео)

Уникальное явление природы, которое можно наблюдать лишь раз в год.

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В город Хайнин провинции Чжэцзян на восточном побережье Китая осенью приезжает огромное количество туристов со всего мира, чтобы посмотреть на уникальное природное явление — приливную волну.

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Это явление можно наблюдать на реке Цяньтан в седьмой, восьмой и девятый месяцы по лунному календарю (примерно соответствует августу, сентябрю и октябрю), когда сила морского прилива побеждает силу течения реки и волны начинают двигаться вверх по руслу. Устье реки Цяньтан в форме трубы делает эти приливы гигантскими, а песчаные отмели действуют подобно трамплину, подбрасывая волны вверх на высоту от 7 до 12 метров. Кстати, приливные скважины реки Цяньтан считаются самыми большими в мире.

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Обычно местные СМИ заранее предупреждают о гигантских волнах и приближении приливов, и к этому времени на набережные съезжаются тысячи туристов, чтобы своими глазами увидеть это природное явление и снять его на видео.

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Кстати, иногда туристы не рассчитывают силу природы и становятся слишком близко к краю, а потому вода буквально смывает их с набережной вместе с камерами и другими вещами.

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А в конце сентября прошлого года приливные волны были настолько большими, что прорвались через плотину на проезжую часть и смыли несколько автомобилей. К счастью, все они остановились у специального заграждения и никто не пострадал.

Екатерина Гура

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