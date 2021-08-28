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17:46 (мск), источник: Погода Mail.ru

Астронавт показал, как выглядят Афины из космоса

Паутина оранжевых и желтых огней.

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Американский астронавт Шейн Кимбро поделился фотографией столицы Греции, Афин, с борта МКС.

«Добрый вечер, Афины, Греция! Потрясающий вид на ваш город ночью из космоса», — написал он. На снимке город сияет оранжевыми и желтыми огнями.

«Афины выглядят красиво из космоса, но космос не выглядит красиво из Афин. Световое загрязнение», — жалуются подписчики.

Ранее астронавты МКС поделились снимками города Туниса, Новой Зеландии и невероятного северного сияния синего оттенка.

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