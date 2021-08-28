Good evening Athens, Greece! Stunning views of your city at night from space. pic.twitter.com/1De939jvXK— Shane Kimbrough (@astro_kimbrough) August 27, 2021
Астронавт показал, как выглядят Афины из космоса
Паутина оранжевых и желтых огней.
Паутина оранжевых и желтых огней.
Американский астронавт Шейн Кимбро поделился фотографией столицы Греции, Афин, с борта МКС.
«Добрый вечер, Афины, Греция! Потрясающий вид на ваш город ночью из космоса», — написал он. На снимке город сияет оранжевыми и желтыми огнями.
«Афины выглядят красиво из космоса, но космос не выглядит красиво из Афин. Световое загрязнение», — жалуются подписчики.
Ранее астронавты МКС поделились снимками города Туниса, Новой Зеландии и невероятного северного сияния синего оттенка.
Анна Лысенко
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